Druk van coronacrisis lijkt Duits politicus fataal te zijn geworden

We kunnen niet toveren, schreef de Duitse politicus Thomas Schäfer (CDU) vorige week nog op Twitter, maar we zullen doen wat menselijkerwijs mogelijk is om te helpen de gevolgen van deze crisis te verminderen. Als minister van Financiën van de Duitse deelstaat Hessen was Schäfer ervan doordrongen dat de coronacrisis niet alleen in medisch, maar ook in economisch en sociaal opzicht een hele zware tol zal eisen.

Zondag werd bekend dat een dag eerder tussen Frankfurt en Mainz langs het spoor een dode man was gevonden, die als Schäfer kon worden geïdentificeerd. De autoriteiten gaan ervan uit dat hij zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt.

De aangeslagen minister-president van Hessen, Volker Bouffier, legde een verband met de coronacrisis. „Hij heeft er letterlijk dag en nacht aan gewerkt om deze crisis financieel en organisatorisch onder controle te krijgen. We moeten ervan uitgaan dat hij zich grote zorgen maakte of het wel zou lukken te voldoen aan de enorm grote verwachtingen van de bevolking, vooral inzake financiële hulp. Hij zag kennelijk geen uitweg meer, hij was vertwijfeld.”

Overal ter wereld worstelen politici met de coronacrisis, die bondskanselier Merkel al de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog heeft genoemd. In Hessen lijkt een politicus nu onder de druk bezweken te zijn, al is niet bekend of Schäfer ook door andere problemen werd gekweld.

Favoriet voor toppositie

In de Duitse politiek en media is diep geschokt op de dood van de 54-jarige Schäfer gereageerd. De ervaren politicus, sinds 2010 minister van Financiën in Hessen, was favoriet om de 68-jarige Bouffier na de volgende deelstaatverkiezingen, of eventueel zelfs al eerder, op te volgen als minister-president.

Hij gold als een rots in de branding van de onstuimige politiek, een evenwichtige man – waardoor de verbijstering over zijn dood extra groot is. Schäfer was een conservatief, die ook goede politieke én persoonlijke banden had met politici van de oppositie.

In verband met de coronacrisis had hij vorige week een aanvullende begroting ter waarde van twee miljard euro ingediend, qua omvang ongekend in de geschiedenis van Hessen. In het deelstaatparlement zei hij dat meerdere generaties nog bezig zullen zijn om deze „opgave van de eeuw” op te lossen.

Praten over zelfdoding kan via hulplijn 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of www.113.nl.