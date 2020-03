De nieuwe Pearl Jam klinkt soms wat ouwelijk

Rock Pearl Jam Gigaton ●●●●●

Een goed teken: Gigaton, het nieuwe album van Pearl Jam, laat zich niet meteen kennen. Bij de eerste luisterbeurt lijkt het niet zo’n stap voorwaarts na het nogal eendimensionale Lightning Bolt uit 2013: rechttoe rechtaan, op het randje van de dadrock-afgrond. Maar het is Pearl Jam, de laatst overgebleven originele grungeband uit Seattle, en die geef je meer dan één luisterbeurt. Dat helpt Gigaton groeien.

Het zijn namelijk de details die dit elfde album van Pearl Jam aantrekkelijk maken. Het ritmische Talking Heads-sfeertje van ‘Dance of the Clairvoyants’, de prachtige piano-bridge in het stampende ‘Quick Escape’, de zijdezachte instrumentatie van het mooie ‘Alright’, de bassolo aan het eind van ‘Who Never Said’, en zeker de heldere, ruimtelijke opname van het geheel. De rock van Pearl Jam is soms wat ouwelijk, het is wél mooi gepolijst.

Soms kabbelt het wat, dat is jammer. ‘Superblood Wolfmoon’ is aanstekelijk, maar ook erg voorspelbaar. ‘Seven O’Clock’ klinkt als een kliekje dat Bruce Springsteen achterin z’n koelkast was vergeten, en ook ‘Never Destination’ meteen daarna mist karakter. Des te meer energie zit in het stuiterende ‘The Long Way’, met een ijzersterk, meezingbaar refrein dat steeds wordt uitgebouwd met zangeressen en slim drumwerk. Minder pit zit in ‘Buckle Up’, dat wel mooi jazzy vloeit en ook weer bezield wordt gedrumd.

Emotioneel hoogtepunt is het diepgevoelde ‘Comes then Goes’. Misschien dat de tweede stem van gitarist Stone Gossard is, maar verder is het alleen Eddie Vedder en zijn gitaar, gericht aan zijn boezemvriend en Soundgarden-zanger Chris Cornell, die zichzelf in 2017 van het leven beroofde. „Evidence in the echoes of your mind/ Leads me to believe we missed the signs/ Can I try one last time?” zingt hij in het klein. Zo intens mooi, het zou een perfecte afsluiter zijn geweest.