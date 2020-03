Florida wil geen ‘gedumpte’ passagiers cruiseschip Zaandam

VS sturen Italië medische hulpmiddelen

De Verenigde Staten gaan Italië medische hulpmiddelen sturen ter waarde van ongeveer 100 miljoen dollar (ruim 90 miljoen euro). Dat heeft president Donald Trump maandag gezegd tijdens zijn dagelijkse persconferentie over het coronavirus.

Trump heeft maandag telefonisch gesproken met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, zei hij in de tuin van het Witte Huis. Volgens hem gaat het om medische hulpmiddelen die in de VS op dit moment niet nodig zijn. Medische experts in de VS waarschuwen voor tekorten aan medische hulpmiddelen in Amerika.

Volgens Trump verwerven de VS beschermende uitrustingen uit het buitenland. „We krijgen het uit de hele wereld en we sturen ook dingen die we niet nodig hebben naar andere gebieden", aldus de president.

Meer dan 1 miljoen Amerikanen getest

Trump zei ook dat meer dan 1 miljoen Amerikanen inmiddels zijn getest op het coronavirus. Bij ongeveer 162.000 mensen in de VS is volgens cijfers van Johns Hopkins University Covid-19 vastgesteld, het hoogste aantal ter wereld. Maandag is het aantal sterfgevallen in de VS als gevolg van Covid-19 opgelopen tot meer dan 3.100. Het dodental liep op met ongeveer 545, de sterkste groei op een dag tot nu toe in de VS.

Volgens de president, die zondag de maatregelen ter bestrijding van het virus verlengde tot 30 april, gaat het land een moeilijke maand tegemoet. ”Er liggen uitdagende tijden in het verschiet in de komende dertig dagen", aldus Trump.