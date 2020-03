Buitenechtelijke affaire lag ten grondslag aan vertrek Denk-leider Tunahan Kuzu

Een buitenechtelijke relatie in 2018 is de indirecte aanleiding geweest voor het vertrek van Tunahan Kuzu als partijleider van Denk. Dat heeft het bestuur van die partij maandagavond bekendgemaakt in een verklaring. Daarmee bevestigt Denk ten dele een publicatie van HP/De Tijd, dat zondag als eerste publiceerde over de affaire.

Denk stelt dat zich in 2018 inderdaad een vrouw heeft gemeld bij de partij, die zei dat ze op dat moment een relatie had met de getrouwde Kuzu (38). In tegenstelling tot wat HP/De Tijd zondag schreef, was de vrouw volgens Denk niet betrokken bij de partij. Niet als medewerker, noch als stagiaire. Dat „doet overigens niets af aan de ontstane situatie”, schrijft de partij.

Tijdelijke schorsing

Naar aanleiding van de melding van de vrouw hebben zowel de fractie als het bestuur van Denk „indringende gesprekken” gevoerd met Kuzu, waaruit bleek dat zijn gedrag niet past bij „de kernwaarden” van de partij. Of daar ook ter sprake is gekomen dat aan het einde van de relatie een ernstig incident heeft plaatsgevonden waar Kuzu zich „grensoverschrijdend” had gedragen – zoals HP/De Tijd schreef – wordt uit de summiere verklaring van Denk niet duidelijk.

Op basis van de gesprekken is Kuzu in 2018 volgens het bestuur enige tijd het fractievoorzitterschap ontnomen. Dat is opmerkelijk, aangezien Denk het tijdelijke vertrek van de partijleider destijds anders heeft gecommuniceerd. In april 2018 was het verhaal dat Kuzu zijn werkzaamheden neerlegde om zich te richten op de „verdere ontwikkeling van de raadsfracties”. Denk had bij de gemeenteraadsverkiezingen van een maand eerder 33 zetels gewonnen in dertien gemeenten.

Tunahan Kuzu maakte vorige week bekend het partijleiderschap van Denk neer te leggen omdat dat „een behoorlijke impact” op zijn leven had en hij niet langer de „energie en inzet” niet langer kon opbrengen. Denk zegt naar aanleiding van de affaire rondom de fractievoorzitter een vertrouwenscommissie in te hebben gesteld. De partij was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.