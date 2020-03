Beau improviseert er lustig op los

Dat Beau van Erven Dorens zich in de hoek van zijn eigen woonkamer op zijn gemak voelt mag geen verrassing heten. Maar de soepelheid waarmee hij dit weekend twee avonden de houtje-touwtjetalkshow Beau blijft binnen presenteerde, was toch opmerkelijk. Vanuit huis schakelde de presentator even geanimeerd als onhandig via korrelige internetverbindingen met bekende en onbekende Nederlanders. Het resultaat was een volkomen geslaagde improvisatie.

Ook de ontstaansgeschiedenis van Beau blijft binnen is opvallend. Ondanks de brandende actualiteit van de coronacrisis kon of wilde RTL geen budget vrijmaken voor een talkshow op zaterdag en zondag als aanvulling op Jinek. Dat financiële nadeel moest maar een voordeel hebben, zal Van Erven Dorens hebben gedacht. In zijn programma vergroot hij wat hij ‘houtje-touwtje’ noemt uit tot kolossale proporties. Achter een kleine tafel zit hij tussen de boeken en bordspelen en in plaats van een autocue raadpleegt hij een papieren aantekeningenboek.

Af en toe haalt hij een witte kartonnen strook tevoorschijn met een Facebookadres, alsof RTL zelfs voor de eenvoudigste grafische toepassingen geen geld meer heeft. Als hij een foto wil tonen, pakt hij een A4 met een printje, staat op en houdt dat vlak voor de camera. In de ene hoek van de kamer zit een regisseur, net buiten beeld op de bank hangt een Zoon van Erven Dorens. Die wordt er soms opuit gestuurd om een gintonic voor zijn vader te halen.

Voor korte gesprekjes wordt geschakeld met de buitenwereld. Van een kapper voor thuiskniptips (de tip was: knip niet) tot een verbinding met Pieter Derks, die te zien was in Beau en de veteranen en die nu met corona in het ziekenhuis ligt. Hij klaagde vooral over de onophoudelijk schommelende koorts: „Ik heb het niet in de hand, het is een vreselijke ziekte.” Na dat ernstige gesprek, zaterdagavond, zweeg Van Erven Dorens gewoon maar een paar seconden.

Tussen de gesprekken door drukt hij vol overgave op de verkeerde knopjes van zijn mengpaneel – al vond hij het zichtbaar vervelend dat hem dat ook overkwam in een schakeling met de vrouw van veteraan Derks, die zonder man ziek thuis zat. Het aandeel van beroemdheden in de gesprekjes (Maxim Hartman, Martijn Krabbé, acteur Frank Lammers in een Playboy-badjas) was aan de hoge kant, maar de afwisseling tussen stichtelijkheid, grapjes en huis-tuin-en-keukenanekdotes is doordacht. Prettig huiselijk was het verhaal van het meisje Fenna, dat voor haar zevende verjaardag een defilé van auto’s langs zag rijden, waarbij uit elk voertuig met een lange stok een cadeautje werd bezorgd.

Tussendoor schold Van Erven Dorens de ‘Zwitserse klootzakken’ van farmacieconcern Roche de huid vol en hield hij een quiz waarbij hij de antwoorden op de vragen per ongeluk in beeld hield. De uitzendingen werden afgesloten met een liedje van maximaal één minuut, waarin de woorden lockdown, schermtijd en rabarber moesten voorkomen. Het lijkt voorlopig vooral een kans voor jonge muzikanten, waarbij Van Erven Dorens zondag geschokt constateerde dat hij in het voorgesprekje met de zangeres tot driemaal toe werd gevousvoyeerd.

Beau blijft binnen is niet de enige huiskamertelevisie in coronatijden, maar wel de meest verrassende. Sterker: na het zien van deze ostentatief knippend en plakkend gemaakte televisie krijg je het idee dat Van Erven Dorens’ cocktail van empathie en goede luim misschien wel beter tot zijn recht komt bij het licht van een huiskamerlamp (wat een maf ding trouwens) dan in de glans van de studiolichten.