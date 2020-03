Advocaat verdachte van moord op Derk Wiersum legt verdediging neer

De advocaat van Giërmo B., de verdachte van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft zijn functie neergelegd. Raadsman Tjalling van der Goot bevestigt maandag zijn terugtrekken aan NRC na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

Van der Goot, die verbonden is aan het Friese advocatenkantoor Anker & Anker, wil in verband met zijn beroepsgeheim niet zeggen wat de reden is voor zijn terugtrekken. Advocaat Jacques Taekema uit Den Haag neemt de verdediging van hem over.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een onbekende persoon een baksteen door de ruit van het advocatenkantoor van de broers Anker in Leeuwarden gegooid. Volgens Van der Goot heeft dat incident niets te maken met zijn terugtrekken, waartoe hij eerder al had besloten. Het kantoor bekijkt of de dader herkenbaar is op bewakingsbeelden en doet eventueel aangifte.

Derk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rondom topcrimineel Ridouan Taghi. Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Giërmo B. wordt met twee anderen verdacht van de moord op Wiersum.