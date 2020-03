Adidas loopt in coronacrisis zware imagoschade op

Sportartikelenmerk Adidas heeft afgelopen dagen in Duitsland zware imagoschade opgelopen door zijn opstelling in de coronacrisis. De aankondiging van de Duitse multinational – met een beroep op de pas aangenomen coronanoodwet – voorlopig geen huur meer te betalen voor haar winkels nu die door de crisis verplicht gesloten zijn, maakte een golf van verontwaardiging los.

De woede beperkt zich niet tot sociale media. „Onacceptabel”, oordeelde minister van Justitie Christine Lambrechts (SPD). „Onsolidair. Ik ben zeer teleurgesteld in Adidas”, aldus minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU). „Onverantwoordelijk”, vond minister van Sociale Zaken Hubertus Heil (SPD), want „Adidas heeft afgelopen jaren hoge winsten geboekt”. Een Bondsdaglid plaatste op Twitter zelfs een filmpje waarop hij een Adidas-polo verbrandt.

Dankzij een winst van 1,9 miljard euro had het concern in 2019 „het beste jaar in onze geschiedenis”, zei topman Kasper Rorsted twee weken geleden nog bij de presentatie van de cijfers. De omzet bedroeg 23,6 miljard. Maar nu ligt de handel, behalve in China, Zuid-Korea en Japan, vrijwel volledig stil. En de vorige week in grote haast door het parlement aangenomen coronanoodwet biedt welkome hulp.

Later tijdstip

De wet, die voorlopig geldt tot 30 juni, stelt dat huurders die vanwege de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen, niet uit hun pand gezet mogen worden. De huur moet op een later moment wel alsnog voldaan worden. Dat geldt ook voor particulieren die de huur van hun huis niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Niet alleen moet de huisbaas accepteren dat ze op een later tijdstip betalen en mag hij ze niet uitzetten, ook gas, water, elektriciteit en telefoon mogen voorlopig niet afgesloten worden als de rekening niet op tijd betaald is.

Adidas is niet het enige grote bedrijf in Duitsland dat van de noodwet gebruikmaakt om wegvallende inkomsten op te vangen. Onder meer concurrent Puma, kledingconcern H&M, schoenenverkoper Deichmann en de al langer in financiële moeilijkheden verkerende elektronicaketens Mediamarkt en Saturn staken hun huurbetalingen.

Onmacht

Maar alle woede richt zich op het bekende, succesvolle en doorgaans geliefde Adidas. Topman Rorsted zag zich zondag genoodzaakt te verzekeren dat de meeste verhuurders geen particulieren zijn, maar grote verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Het handjevol particuliere verhuurders wil Adidas wél keurig op tijd betalen. En de andere verhuurders zal Adidas ook betalen, alleen pas later.

De noodwet mag vooral bedoeld zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen, maar die beperking is niet met zo veel woorden in de wet opgenomen. Uit de heftige reacties van regeringspolitici, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung maandag in een commentaar, spreekt ook onmacht. „Want de staat heeft in een ongekend tempo een gigantisch vangnet gespannen om ondernemingen en arbeidsplaatsen te redden en daarbij afgezien van strenge tests, want het kwam aan op snelheid. In het bedrijfsleven geldt nu: redde wie zich redden kan!”

Voor de coronacrisis uitbrak, merkt de krant op, hadden grote ondernemers hun mond vol over de maatschappelijk waarde van hun concerns. „In de huidige crisis kunnen ze laten zien hoe serieus ze dat namen.”