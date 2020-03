Achter de linies

Weer een mail van de overkoepelende organisatie die boven het verzorgingstehuis van mijn moeder hangt. Rechtstreeks contact met mijn moeder wordt nog moeilijker. Het opnemen van de telefoon op haar afdeling heeft officieel geen prioriteit meer. Er is geen tijd meer om een telefoon te ontsmetten en naar mijn moeder te brengen.

In de film 1917 is het telefooncontact tussen de verschillende Britse linies ook weggevallen en dus krijgen de Britse soldaten Schofield en Blake het bevel om dwars door vijandelijk gebied naar het tweede bataljon van het Devonregiment te gaan om de boodschap te overhandigen om de stellingen van de Duitsers niet aan te vallen.

In mijn hoofd is mijn zus Schofield en Blake, zij is de aangewezen ‘eerste contactpersoon’, zij woont in de buurt, alleen zij kan mijn moeder misschien nog bereiken. We hebben simpele vragen: ‘Hoe gaat het?’ en ‘Hou je het nog vol?’

De berichten worden steeds zwarter. Eén dode, twee besmettingen en twee mogelijke besmettingen op een groep van inmiddels acht dementerende bewoners. Geen vaste gezichten meer, maar invalkrachten die zich telkens moeten omkleden omdat ze van kamer naar kamer trekken.

Haar televisie is nog niet aangesloten.

Ze heeft geen eigen telefoon.

Het lijken luxeproblemen, maar op een paar vierkante meter word je langzaam gek. In gedachten zien we haar van het kastje tegen de muur lopen. In het logboek van een van de flexkrachten stond dat mevrouw bij het naar bed brengen opstandig en onbeleefd deed en zwaaide met haar stok. Natuurlijk, dacht ik, ze weet niet waar ze is of wat er aan de hand is, ze wil eruit.

Mijn zus was met haar dochter gaan zwaaien voor het raam, er zaten vijf meter gras, struiken en wat Heras Hekwerk tussen. Ze zag dat mijn moeder samen met twee andere bewoners probeerde om een raam open te duwen, ze zag haar ook huilen.

Er is daar een kamer waar je pakketten en kaarten kunt achterlaten, die worden er dan later uitgehaald. Er is geen tijd om een simkaart in de seniorentelefoon te stoppen of het installatiepakket van Ziggo uit te pakken.

Mocht ze wat krijgen dan wil mijn moeder niet aan de beademing of naar een ziekenhuis, ze is niet bang voor ziekte, ook niet voor de dood. Ze is bang voor eenzaamheid, ze wil eruit.

Laatste bericht van mijn zus die een flexkracht had gesproken: het was moeder na meerdere uitbraakpogingen dan toch gelukt om te ontsnappen, ze had de gemeenschappelijke ruimte bereikt. Daar zat ze dan, in haar eentje voor de televisie.

We kunnen het haar niet zeggen, maar we zijn ontzettend trots.

