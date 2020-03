Aandeelhouders ABN, ING en Rabo luisteren naar dividendoproep ECB

ABN Amro, ING en Rabobank geven gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om tot oktober geen dividend uit te keren. Dat hebben de banken maandagochtend en zondagavond bekendgemaakt. De Volksbank kan nog niet reageren.

Toezichthouder ECB riep banken vrijdagavond op om gedurende de coronacrisis geen dividend over 2019 en 2020 uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Dat geld kan beter dienen als buffer tegen te verwachten tegenvallers.

ING meldt de geagendeerde dividenduitkering (45 cent per aandeel) niet ter stemming te brengen tijdens de aandeelhoudersvergadering komende maand. ABN Amro houdt de stemming over de voorgenomen dividenduitkering van 68 cent per aandeel aan. Beide banken hebben komende maand hun aandeelhoudersvergadering.

Rabobank, dat niet beursgenoteerd is, schort de vergoedingen op ledencerficaten op. Die vergoedingen zijn een vorm van dividend.

Vanwege nationalisatie na de kredietcrisis is de staat nog grootaandeelhouders bij ABN Amro. De Volksbank is nog volledig in handen van de staat.

ABN maakte maandag tevens bekend over het eerste kwartaal 2020 verlies te verwachten, mede door hogere risicodekking.