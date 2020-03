Transportbedrijf Mammoet fraudeerde voor 3 miljoen euro

Het Nederlandse zwaartransportbedrijf Mammoet heeft volgens de Europese fraudebestrijder OLAF voor 3 miljoen euro gefraudeerd bij een bergingsklus in Mauritanië. Er zijn daarbij „sterke aanwijzingen” dat het bedrijf twee Mauritaanse overheidsmedewerkers heeft omgekocht.

Mammoet is onderdeel van handelshuis en familiebedrijf SHV. Dat ligt al tijden onder vuur omdat de Nederlandse opsporingsinstantie FIOD in 2016 een strafrechtelijk onderzoek begon naar grootschalige corruptie en fraude bij meerdere dochterbedrijven van SHV. Mammoet is er een van, maar ook zijn afdelingen van technisch handelshuis Eriks en voedingsbedrijf Nutreco door de opsporingsdiensten onderzocht.

Zeventien nieuwe fraudezaken

In een vertrouwelijke, interne memo van SHV van eind 2016 staat dat het bedrijf alleen al in dat kwartaal zeventien „nieuwe fraudezaken” kent.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de bedrijven van SHV is nog altijd niet afgerond. Het moederbedrijf zegt mee te werken aan het onderzoek en is zelf niet als verdachte aangemerkt.

Lees ook het eerste van een reeks verhalen van NRC over corruptie bij een SHV-dochter

OLAF stelt in een persbericht dat het in april 2016 is benaderd door de FIOD, die vermoedde dat Mammoet belasting had ontdoken in Mauritanië. OLAF heeft de Europese Commissie in januari van dit jaar gevraagd „passende maatregelen” te nemen en onder meer de in totaal 3.068.000 euro waarmee gefraudeerd zou zijn, terug te vorderen.

Behalve de corruptie zou er ook gerommeld zijn bij de inkoopprocedures en bij het uitbesteden van werk.

Mammoet Salvage, de bergingstak van Mammoet, ging vanaf 2011 aan de slag om zo’n 57 scheepswrakken te bergen in de baai van Nouadhibou in Mauritanië, een klus waarmee ook 40 miljoen euro EU-geld was gemoeid. De wrakken lagen in de weg voor het scheepsverkeer en de vissers en schaadden het milieu.

Lees ook: hoe Mammoet zaken deed met de Iraakse politicus die Saddam Hoessein ophing

Ook in Irak

Mammoet Salvage zou niet alleen in Mauritanië, maar ook in Irak een hoge ambtenaar hebben betaald om een klus te klaren. Het gaat om een invloedrijke Iraakse politicus. SHV had zelf een „redelijke verdenking” van „een strafbaar feit” in Irak, namelijk: „omkoping van een buitenlandse official”, meldde het in een vertrouwelijk document. In februari 2016 verkocht SHV het bergingsdeel van Mammoet aan Koole Contractors.