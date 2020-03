Strijdvaardige Cuomo pakt Amerikanen in tijdens coronacrisis

„Een federale oorlogsverklaring tegen de staten.” Gouverneur Andrew Cuomo van New York gebruikte zaterdag in een interview de zwaarste woorden om een proefballonnetje van de Amerikaanse president Trump uit de lucht te schieten. De president had eerder op de dag getwitterd dat hij zat te dubben over een quarantaine voor covid-19-‘hot spots’ New York, New Jersey en Connecticut. „Binnenkort neem ik de beslissing, kan nog alle kanten op.”

Volgens gouverneur Cuomo zou zo’n ingreep op gespannen voet staan met de wet. Hij kon zich niet voorstellen dat de president hiertoe zou besluiten. In de avond kwam het verlossende woord. „Op aanbeveling van het coronateam van het Witte Huis en in overleg met de gouverneurs van New York, New Jersey en Connecticut”, twitterde Trump, was gebleken dat „een quarantaine niet nodig is”. In plaats daarvan zou gezondheidsdienst CDC een „reisadvies” geven. In zijn communiqué staat dat het CDC burgers in deze staten aanraadt af te zien van niet-essentiële reizen. En dat de gouverneurs „de volle bevoegdheid” hebben om dit advies door te voeren.

Bestuurlijk is de bestrijding van de epidemie in de Verenigde Staten uitgedraaid op een permanente strijd tussen de federale overheid en de individuele staten met de gouverneurs aan het hoofd. De dagelijkse uitvoering van beleid ligt bij de staten en daarmee zijn de gouverneurs de eerste bestuurders die weten hoe de situatie is en wat er nodig is om de crisis te bestrijden. Dat heeft een aantal van hen in botsing gebracht met president Trump. Terwijl gouverneurs als Jay Inslee van Washington en Gavin Newsom van Californië al moesten beslissen over verstrekkende maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, hield Trump nog vol dat de ernst van de epidemie werd overdreven om zijn presidentschap te besmeuren. En nog steeds pendelt Trump tussen loftuitingen en sneren aan het adres van gouverneurs.

Kijkcijferhit

Van de gouverneurs is Andrew Cuomo van New York het meest prominent in beeld gekomen. Omdat New York de grootste brandhaard van de epidemie in de VS is. En omdat het New York is.

De dagelijkse briefings die Cuomo geeft om de bewoners van staat en stad op de hoogte te houden, zijn kijkcijferhits geworden. De monologen van soms wel een uur, met de gouverneur achter een bureau, worden inmiddels door veel tv-zenders live uitgezonden.

Elke crisis is een kans en een risico voor leiders. Het lijkt erop dat Cuomo met zijn ernst en strijdvaardigheid zijn kans grijpt – al is de epidemie nog verre van bezworen: zijn staat telt meer dan 55.000 besmettingen, de stad New York bijna 30.000. Cuomo waarschuwt dat de piek misschien pas over twee of drie weken is bereikt.

Als zoon van gouverneur Mario Cuomo, die drie termijnen (1983-1994) de staat bestierde, werd Andrew (62) nooit helemaal voor vol aangezien. Hij was een man uit een dynastie, die ook nog trouwde met een vrouw uit de ultieme Amerikaanse dynastie, Kerry Kennedy, dochter van de in 1968 vermoorde Bobby Kennedy. Ze scheidden in 2005.

Andrew Cuomo stond bekend als een bulldozer, als een pragmaticus in een tijd dat de aanhang van de Democratische Partij juist naar links opschoof. Vanuit de progressieve hoek van zijn partij kwamen dan ook regelmatig uitdagers. Bij de gouverneursverkiezingen van 2018 hoopte actrice Cynthia Nixon (Miranda uit Sex and the City) hem te verslaan door Cuomo als een oude conservatief af te schilderen. Cuomo won eenvoudig zijn derde termijn.

In deze crisis smelten de progressieve bezwaren tegen de gouverneur briefing na briefing weg. Op de naar eigen zeggen ‘supposedly feminist’ website Jezebel bekende de jonge schrijver Rebecca Fishbein onder de kop ‘Help, ik denk dat ik verliefd ben op Andrew Cuomo???’ dat zij na jaren van „intense en alleszins redelijke hekel” aan Cuomo, diens „beheerste tirannie” in tijden van crisis nodig heeft. „Hij is de enige die me zegt wat ik moet doen, waar ik wel en niet heen kan (nergens), wie ik wel en niet mag zien (niemand) en naar wie ik wel en niet moet luisteren (president Trump en Bill de Blasio).” De Blasio is burgemeester van de stad New York en de crisis doet zijn imago bepaald geen goed.

‘Geef mij de schuld’

Terwijl Trump tijdens een persconferentie over de crisis zei: „Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid”, zegt Cuomo: „Als je iemand de schuld wilt geven, geef mij dan de schuld.” Hij probeerde dagenlang de regering zover te krijgen dat ze voldoende beademingsapparatuur zou verstrekken. Zijn staat had er 30.000 nodig, aldus Cuomo. „Ik geloof niet dat hij er 30.000 nodig heeft”, zei Trump in een tv-interview. Waarop Cuomo zei: „Ik werk hier niet op basis van meningen. Ik werk met feiten en data en getallen en prognoses.”

Het effect van de crisis en van de stekeligheden tussen staat en Witte Huis op de publieke opinie is groot. Drie weken geleden was de Democratische presidentskandidaat Joe Biden nog de man van de dag. Nu zit hij zich te verbijten in zijn huis in de staat Delaware (214 besmettingen). Hij heeft geen openbare functie en zendt videotoespraken rond, waarin hij Trump de maat neemt. Hij verwees vorige week naar Andrew Cuomo voor „lessen in leiderschap”. Presentator Tucker Carlson van het conservatieve Fox News had aan een half woord genoeg. Op de podcast No BS News Hour zei hij: „Ik denk niet dat Joe Biden op verkiezingsdag de Democratische kandidaat is.” Wie dan wel? „Ik zet mijn geld op Andrew Cuomo.”