Poolse componist Krzysztof Penderecki (86) overleden

De Poolse componist Krzysztof Penderecki is zondagochtend op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Poolse ministerie van Cultuur op Twitter. Het ministerie noemt Pendericki „een wereldautoriteit op het gebied van klassieke muziek”. Hij was al geruime tijd ziek.

Lees ook dit stuk uit 2016 over Krzysztof Penderecki: De man die een gebouw componeerde

Pendericki won vier keer een Grammy-award, waarvan de meest recente in 2017 voor beste uitvoering van een koor. Hij was in 2013 te gast tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival in Amsterdam. Drie jaar later was hij composer-in-residence bij het Storioni Festival in Eindhoven.

Piano- en vioolles

Penderecki werd in 1933 geboren in Dębica in het oosten van Polen. Hij kreeg op jonge leeftijd pianoles, maar stapte al snel over op de viool. Hij studeerde aan de Muziekacademie in Krakau, waar hij later directeur van zou worden.

Zijn eerste symfonie schreef Pendericki in 1973 voor een Engelse machinefabriek. De Poolse componist stond bekend om zijn filmmuziek. Zo maakte hij onder meer de muziek voor de horrorfilms The Exorcist (1973) en The Shining (1977). Een van zijn bekendste composities is opgedragen aan de slachtoffers van de Amerikaanse kernaanval op Hiroshima.

It is with great sadness that we inform you of the passing of the great Maestro Krzysztof Penderecki… His memory will live on forever in his music!https://t.co/WhyyyTW3bi pic.twitter.com/9gVksetcvx — Culture.pl (@culture_pl) March 29, 2020

Krzysztof Penderecki. Foto Diego Azubel/EPA De Poolse componist Krzysztof Penderecki is op 86-jarige leeftijd overleden.