Mondkapjes worden voortaan strenger getest

Nadat dit weekeinde 600.000 Chinese mondkapjes werden teruggeroepen omdat ze onvoldoende bescherming bieden tegen het coronavirus, gaat Nederland scherper controleren. Om in de toekomst fouten te voorkomen, zullen bestaande regels strenger worden gehandhaafd. Alle kapjes die naar ziekenhuizen gaan, worden eerst grondig getest.

Zeker duizenden niet goed functionerende mondkapjes zijn bij Nederlandse ziekenhuizen terechtgekomen, bleek dit weekeinde. De alarmbellen gingen zaterdag af: de mondkapjes van een fabrikant uit China bleken niet aan de kwaliteitseisen te voldoen. De maskers zouden wel van het vereiste type FFP2 zijn, maar niet goed passen en virussen onvoldoende tegenhouden. Dat meldde de NOS nadat enkele ziekenhuizen bij onderzoeksbureau TNO om een test hadden gevraagd.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zegt dat er vanwege grote tekorten snel moest worden gehandeld en dat daarom niet alle tests zijn uitgevoerd op deze lading. „Op basis van het certificaat van de fabrikant zijn maskers uitgegeven. Dit bleek later niet de juiste informatie te bevatten.” Het aankoopbedrag wordt teruggevorderd. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg, PvdA) heeft de Chinese ambassadeur zondag gesproken over de kapjes. Van Rijn twitterde: „We werken samen om te zorgen dat alle beschermingsmiddelen aan de kwaliteitseisen voldoen.”

De rest van de in totaal 1,3 miljoen Chinese mondkapjes van deze zendingen zou aan de eisen voldoen, maar werd voor de zekerheid ‘on hold’ gezet, aldus VWS.

Het is niet duidelijk of en waar foute kapjes zijn gebruikt. Zorgpersoneel dat klachten ontwikkelt kan zich laten testen. De terugroepactie lijkt ziekenhuizen niet in acute problemen te brengen. „We hebben iedere keer drie tot vier dagen vooruitgekeken en toen hadden we voldoende beschermingsmaterialen. Dat gaat ons weer lukken”, zei directeur Piet-Hein Buiting van het ziekenhuis in Den Bosch zaterdag in Op1.

Nederland produceert zelf geen mondkapjes. Daarom is VWS afhankelijk van de op hol geslagen internationale handel tussen landen, fabrikanten en – niet zelden malafide – leveranciers. Beschermingsmiddelen gaan tegen woekerprijzen van de hand.

Ook Nederlandse ondernemers hebben zich, na een oproep van het Erasmus MC, gemeld in de mondkapjesstrijd. Zij klagen over de voorwaarden van VWS. Een ondernemer uit Utrecht, wiens gegevens bij de redactie bekend zijn maar die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, zegt dat hij aan een partij van 13 miljoen gecertificeerde mondkapjes uit Portugal kon komen. De lading kwam door de veiligheidscheck van het RIVM, maar het ministerie wilde de kapjes per se binnen 48 uur geleverd hebben. „Voor zo’n lading heb je twee vrachtvliegtuigen nodig, dat duurt minstens acht werkdagen. De leverancier lachte me uit, de deal ketste af en de kapjes gingen naar een ander land.”

VWS stelt in een reactie dat het de laatste weken inzette op de leniging van acute nood, en dus op korte levertijd en vaak kleinere partijen in of net buiten Nederland. Tegelijk werd begonnen met de inkoop van „miljoenen maskers in China”.

