‘Leg wensen van ouderen nu al vast’

Ze noemen het in Brabant ‘de stoplichtenapp’. Het is een tool voor wijkverpleegkundigen om per dag kenbaar te maken hoeveel ruimte er is voor de instroom van nieuwe cliënten. Staat het stoplicht op groen, dan kunnen hulpbehoevende ouderen op de route worden meegenomen. Staat het stoplicht op oranje, dan wordt eerst navraag bij het ziekenhuis of de huisarts gedaan. Staat het stoplicht op rood, dan kan er niemand meer bij.

„Op dit moment staan er nog lichten op groen”, zegt Armand Lagrouw, regiomanager bij Surplus, een organisatie voor verpleging en verzorging in Breda. „Maar de thuiszorg is weerbarstig. Richtlijnen veranderen met de dag.”

Nu de IC’s steeds voller raken en zorgpersoneel uitvalt, komt de ouderenzorg in Nederland onder druk te staan. Ouderen met Covid-19 die uit het ziekenhuis ontslagen worden, kunnen niet vanzelfsprekend meer rekenen op thuiszorg bij herstel. En ook gezonde ouderen merken dat er minder vaak wordt aangebeld. Tweemaal per week een douchebeurt is verleden tijd. Alleen als iemand medicatie krijgt, maar niemand heeft om die toe te dienen, komt de thuiszorgmedewerker langs.

In Breda werden maandag twee afdelingen ingericht voor ouderen in het schemergebied: niet ziek genoeg voor het ziekenhuis, te ziek voor de thuiszorg. Op een afdeling in het Amphia Ziekenhuis liggen herstellende Covid-19 patiënten, in zorghotel Merlinde gezonde maar hulpbehoevende ouderen. „Ook die afdelingen lopen langzaam vol”, zegt Lagrouw.

Ouderen worden onrustig, merkt huisarts Maaike Roovers-Schellens uit Sassenheim. „Ze zijn bang dat ze bij een besmetting niet meer aan de beurt komen en dat IC-artsen keuzes gaan maken op basis van levensverwachting.”

Ze vindt het belangrijk dat ouderen hun zorgen kunnen uiten en dat helder wordt wat hun wensen zijn. Om die reden krijgen 75-plussers in haar praktijk – zo’n 150 – een belletje. Hun wordt niet alleen gevraagd of ze het redden thuis, maar ook of ze al nagedacht hebben over wat er moet gebeuren als ze te ziek worden. Willen ze naar het ziekenhuis, willen ze beademd worden, en willen ze wel of geen reanimatie?

„Grofweg zijn er drie groepen”, zegt Roovers. „Er zijn mensen die al weten dat ze dat allemaal niet meer willen, er zijn er die erg aan het leven hangen en er is ook een groep die het niet weet.”

De schifting is niet bedoeld om de IC’s te ontlasten, benadrukt zij, al kan dat wel een gevolg zijn. „Met de gesprekken willen we wensen van vastberaden ouderen vastleggen. Feit is dat IC-plekken schaarser worden. Het is onzinnig om iemand van 92 aan de beademing te leggen als diegene dat niet wil. Maar dan moet het wel besproken zijn.”

