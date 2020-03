Je moet nu leraar van jezelf zijn, zegt de Italiaanse Carmen (19)

Carmen Sabatino (19): ‘Je moet leraar van jezelf zijn’



Lyceum in Tivoli, bij Rome, klas 4

„Meteen vanaf de eerste dag dat in heel Italië de scholen dichtgingen [op 4 maart], gebruiken we allerlei programma’s om met elkaar in contact te blijven. WhatsApp, WeSchool, Edmodo, MyBeSmart. We hebben videolessen en je kunt videobellen. Dan laat de leraar dia’s zien met uitleg, net alsof het een normale les is. Er zijn wel vaak problemen met de verbinding. Op bepaalde uren zitten heel veel mensen op internet, en als de systemen dan te veel tegelijkertijd moeten verwerken, is de les niet erg productief. Sommige vrienden vinden dat we erg veel huiswerk krijgen, maar ik voel me er goed bij. Het is meer werk, want je kunt minder makkelijk iets vragen. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen en leraar van jezelf zijn. Die discipline is niet altijd makkelijk op te brengen. Maar we moeten dit serieus nemen, want volgend jaar moeten we eindexamen doen. Mijn les hieruit: blijf binnen en verlies de moed niet. Het is niet gemakkelijk, maar je gaat nu dingen waarderen waarvoor je vroeger geen oog had. Alleen al naar school gaan, hoe fijn is dat. Ik kan niet wachten tot ik weer terug kan.”

