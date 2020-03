Drugskartels nemen Covid-19 serieuzer dan Bolsonaro doet

Nadat de eerste coronabesmettingen waren vastgesteld in de favela’s, stuurden de kartelbazen meteen een WhatsApp-bericht rond. „Mensen, jullie moeten thuisblijven. De zaak is ernstig en er zijn nog steeds mensen die denken dat dit virus een grapje is. We willen het beste voor de gemeenschap en als de regering niet in staat is dit aan te pakken, dan lost de georganiseerde misdaad het wel op.” Afzender: CV, ofwel Comando Vermelho.

Als sterkste drugsbende van Rio de Janeiro heeft dit Rode Commando de facto de macht in Rocinha, met tweehonderdduizend inwoners de grootste favela (sloppenwijk) van de Braziliaanse metropool.

Te midden van de zich snel ontwikkelende corona-epidemie in het land, vormt het bevel van de bendeleiders een schril contrast met de laconieke koers waarmee president Bolsonaro het virus tegemoet treedt. De rechts-populist wil anti-coronamaatregelen nu al terugdraaien om de economie overeind te houden.

Sinds het eerste app-bericht aan de inwoners van Rocinha is door het kartel een avondklok ingesteld.

Het is ook overdag stil in de altijd zo drukke en levendige Via Ápia, de hoofdstraat van Rocinha, waar normaliter talloze motortaxi’s op en neer racen en het altijd krioelt van de mensen. De vele kleine winkeltjes zoals de plaatselijke schoonheidssalon, barretjes en ijzerwarenzaken zijn dicht of half gesloten.

„Ik ben nog open, maar er komt niemand. Ik heb het hier nog nooit zo rustig op straat gezien. En zodra het avond wordt gaat iedereen snel naar huis”, zegt Elaine Barbossa da Silva (27), die eenzaam in haar lege salon tussen de potjes nagellak zit. Net als de andere inwoners weet ze dat de regels van het drugskartel bloedserieus genomen moeten worden.

We moeten snel weer terug naar het gewone leven Jair Bolsonaro, president Brazilië

In de meer dan zevenhonderd favela’s van Rio, waar zo’n drie miljoen mensen wonen, hebben vooral de drie elkaar bestrijdende drugsbendes het voor het zeggen, niet de lokale overheid.

President ziet slechts een ‘griepje’

Het virus slaat al hard toe in Brazilië. In een week tijd vertienvoudigde het aantal besmettingen naar 4.000 en tot zondag waren er 120 doden. Volgens gezondheidsexperts staat het land aan de vooravond van een enorme ramp.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in de verschillende deelstaten in Brazilië strenge maatregelen genomen. Met name de gouverneurs van São Paulo en Rio, de deelstaten met de meeste besmettingen en doden, grepen streng in door bijvoorbeeld winkels en scholen te sluiten. Rio heeft een week geleden zijn fameuze stranden gesloten en in São Paulo, de grootste en zwaarst getroffen deelstaat, zitten de bewoners verplicht twee weken in quarantaine.

Maar ondertussen neemt president Jair Bolsonaro de verspreiding van het virus, dat volgens hem slechts „een griepje” is, totaal niet serieus. Hij bemoeit zich continu met de maatregelen van de deelstaten, die in Brazilië een grote mate van autonomie hebben. In een tv-toespraak verklaarde Bolsonaro dat hij de strenge maatregelen van de gouverneurs onverantwoordelijk vindt, omdat ze onherroepelijk de toch al kwakkelende economie zullen schaden.

Lees ook: Pannenprotest tegen coronalaksheid Bolsonaro

„We moeten snel weer terug naar het gewone leven, scholen en winkels moeten open”, aldus Bolsonaro. Zijn eigen regering, met name het ministerie van Volksgezondheid, neemt de zaak juist heel serieus. Grenzen zijn gesloten, de regering heeft omgerekend 20 miljard euro vrijgemaakt voor de gezondheidszorg en er zijn 10 miljoen sneltesten verdeeld. Maar ondertussen geeft de president persoonlijk allerlei tegengestelde signalen.

Levensgevaarlijk, zeggen experts uit de gezondheidszorg. In de verwarring die Bolsonaro zaait, trekken de drugskartels in de sloppenwijken ondertussen hun eigen plan. Hier worden voedselpakketten uitgedeeld, er is een samenscholingsverbod ingesteld en niemand van buitenaf mag de wijken in.

Vrijdag bepaalde Bolsonaro per decreet dat kerken open moesten blijven, maar hij werd onmiddellijk teruggefloten door een federale rechter. Vervolgens lanceerde Bolsonaro een eigen campagne onder de hastag #OBrasilnãopodeparar, ‘Brazilië kan niet stil blijven staan’, inclusief een filmpje waarin getoond wordt hoe de arbeidersklasse nu zonder werk zit en dat dit funest is voor de economie.

De kritiek en het tegengas vanuit zijn eigen kabinet en zijn meer pragmatische vicepresident Mourão worden steeds groter. Steeds meer ministers, onder wie die van Gezondheidszorg, maken duidelijk dat regering wel degelijk strenge maatregelen wil.

Liever niet in een hotel

De 75-jarige oma Cecilia Oliveira schiet in de lach als haar de plannen van de burgemeester van Rio, Marcelo Crivela worden voorgelegd. Deze rechtse evangelist riep eerder dat favelabewoners zelf verantwoordelijk zijn als ze besmet raken, omdat ze „ervan houden dicht op elkaar te wonen”. Maar de arme inwoners van deze wijk hebben geen keuze, ze kunnen geen duurdere woning betalen en de huizen hier zijn dicht op elkaar gebouwd.

Inmiddels wil de burgemeester de inwoners van de sloppenwijken helpen door tien luxe hotels in de stad in te richten voor kwetsbare ouderen – een groep die verhoogd risico loopt. Maar dat aanbod is aan Oliveira niet besteed: „Ik wil niet weg bij mijn kinderen. Hoe gevaarlijk het hier ook is met de besmettingen, ik ben hier thuis en onze lokale en landelijke leiders haten arme mensen.”

Dagelijks zijn er in het hele land steeds luidere en massalere protesten, waarbij mensen uit hun raam hangen en met lepels op deksels, potten en pannen slaan. Maar in de sloppenwijken blijft het stil. „Wij protesteren hier niet tegen Bolsonaro, want het heeft toch geen zin. Niemand hoort ons en niemand luistert naar ons. We zijn al decennia op onszelf aangewezen en nu helemaal. Hulp komt hier van binnen, niet van buiten”, zegt nagelstyliste Elaine Barbossa da Silva. Ze sluit de deur en keert terug naar huis.

‘We zullen in onze steegjes doodgaan’ Adriana Safra (36), huishoudster en kok

Net als veel andere vrouwen in Rocinha, de grootste sloppenwijk van Rio de Janeiro, is Adriana Safra een empregada doméstica. Adriana Safra (rechtsonder). Foto Jean Ribeiro Ze werkt als huishoudster en kok voor rijke families. Sinds de uitbraak van het coronavirus zit ze in haar minuscule huisje met zes kinderen, zonder geld. „Ik werk voor twee rijke families maar die willen niet meer dat ik kom nu ze in quarantaine zitten. Als ik niet schoonmaak, verdien ik niets. Ik had een klein bedrag opzijgezet voor noodsituaties en daarvan heb ik gisteren de laatste boodschappen gedaan. Hoe moeten we volgende week eten? Ik ben heel bang om besmet te worden. Afstand houden lukt niet in de favela. We hebben maar een paar vierkante meter ruimte en we slapen met z’n allen in een kamertje. Als ik mijn raam opendoe en de buurman ook, dan zit er nog geen halve meter tussen ons in. Stromend water hebben we niet, wel twee grote waterbakken op het dak, maar soms worden die dagenlang niet gevuld en zitten we zonder water. We kunnen dan geen handen wassen en alcoholgel is hier duur.” De eerste coronadode in Brazilië was een empregada. Ze werkte voor een rijke familie, die op vakantie was geweest in Italië, de vrouw kwam besmet terug, maar vertelde niets aan de huishoudster die ziek werd en overleed. „Dat is hoe het hier gaat”, zegt Adriana Safra. „De rijken hebben toegang tot goede ziekenhuizen. Wij tellen niet mee. We zullen in de steegjes in onze wijk doodgaan en niemand die het weet.”