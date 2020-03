Brand in schuur Zeeland door ontploffing xtc-lab

In het Zeeuwse Poortvliet is vrijdagavond een drugslab ontploft. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. De politie in de regio ging eerst uit van een schuurbrand, maar later bleek dat het vuur vermoedelijk was veroorzaakt door een explosie van gasflessen.

Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) is nog bezig met de ontmanteling van het geïmproviseerde xtc-lab, melden de autoriteiten in de provincie. Het is nog onduidelijk hoe groot het lab precies was. De politie doet nog onderzoek, vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. Bij de brand kwamen ongeveer dertig schapen en geiten om.

Vrijdagavond brak de brand in de schuur uit. De politie liet het vuur gecontroleerd uitbranden. Zondag rond het middaguur waren de vlammen pas volledig gedoofd, meldt het Zeeuwse dagblad de PZC. De dieren stonden in het midden van de schuur, de politie kon de schapen en geiten door het uitslaande vuur niet bereiken.