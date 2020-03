In België is het vooral aan de banken om de economie te redden

Een ‘bazooka op z’n Belgisch’, werd het Belgisch reddingspakket voor ondernemers vorige week genoemd.

De Duitse overheid had daarvoor aangekondigd garant te staan voor 550 miljard euro aan kredieten, mochten bedrijven hun leningen niet meer kunnen aflossen. De Franse staat maakte bekend met 300 miljard euro aan kredietgaranties te komen. En ook in Nederland is de overheid bereid voor een groot deel garant te staan voor nieuwe leningen van ondernemers.

In België wordt het anders aangepakt. De banken, de Nationale Bank en de minister van Financiën kwamen overeen: niet de staat, maar de banken gaan verliezen op leningen grotendeels op zich nemen.

Sinds afgelopen vrijdag kunnen Belgische gezinnen, bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis getroffen zijn aankloppen bij de Belgische banken. Net als in Nederland kunnen bedrijven, maar ook particulieren die in de problemen komen met hun lening uitstel van betaling aanvragen.

Daarnaast kunnen bedrijven de komende tijd nieuwe kredieten aangaan. Belgische banken zullen tot 50 miljard euro van deze noodkredieten uitgeven. Mochten bedrijven hun leningen niet langer kunnen betalen, dan betaalt de bank het initiële verlies. De staat springt pas bij als de totale verliezen minstens drie keer zo hoog oplopen als tijdens de financiële crisis van 2008.

Is het ‘paybacktime’ vanwege de 20 miljard euro die de Belgische staat tijdens die bankencrisis uittrok om de banken te redden? Zo stellig wil het Belgische ministerie van Financiën het niet zeggen. Maar met de coronacrisis is wel de tijd voor „maatschappelijke verantwoordelijkheid” aangebroken, aldus een woordvoerder.

Hoewel de meeste banken inmiddels alle schulden met schadevergoeding afbetaald hebben, „moeten we inderdaad de geschiedenis kennen”, aldus de Belgische bankenfederatie Febelfin, die ook aan de onderhandelingstafel zat. Woordvoerder Isabelle Marchand: „Wij kunnen nu een rol spelen om onze burgers en bedrijven bij te staan en te ondersteunen in deze zeer moeilijke periode.” De coronacrisis „verteerbaar” maken voor de Belgische economie is evenzeer gunstig voor de banken zelf: „Een zwaar negatief economisch scenario zou ook zijn neerslag op de financiële sector hebben.”

11,5 miljard euro

Het is niet de bedoeling dat de banken massaal leningen gaan toekennen aan bedrijven die „sowieso al niet levensvatbaar waren”, benadrukt het ministerie van Financiën. De regeling geldt enkel voor wie niet al financiële problemen had voor de coronacrisis.

Banken worden volgens analist Bart Jooris van de Belgische zakenbank Degroof Petercam blootgesteld aan 11,5 miljard euro risico op de nieuwe leningen als bedrijven niet meer kunnen terugbetalen. Maar, mocht het al zover komen, „kunnen de banken zo’n verlies dragen.”

In zekere zin is ook dat te danken aan de crisis van 2008. „De banken zijn sindsdien verplicht extra kapitaalbuffers aan te leggen voor momenten van crisis”, legt Tom Meulenbergs van het ministerie uit. „Dit is zo’n moment van crisis.”

De Belgische staat heeft die buffers zelf niet. Het begrotingstekort voor dit jaar lag er voor de coronacrisis al op zo’n 14 miljard euro . Volgens de laatste schattingen zal het nu oplopen tot 30 miljard.

De belangrijkste vraag is wat dit zal betekenen voor de concurrentiepositie van de Belgische banken ten opzichte van landen waar de overheid meer bijspringt. In vergelijking met Duitsland en Frankrijk zouden de Belgische banken mogelijk een te groot deel van het gewicht van het reddingsplan dragen.

Maar zo’n vaart zal het volgens banken en overheid niet lopen. Qua rendabiliteit scoorde de Belgische bankensector vorig jaar iets beter dan het Europees gemiddelde, benadrukken zij. Dat Franse banken niet zelf garant staan, hoeft volgens het ministerie dan ook niet noodzakelijk een voordeel op te leveren: „Het Franse garantiesysteem is minder streng voor de banken, maar de kapitaalpositie van de grote Franse banken is ook minder robuust.”

Volgens analist Jooris is een voorspelling op dit moment lastig, omdat zo veel factoren nog onbekend zijn. In het very worst case scenario dat de 50 miljard aan leningen niet terugbetaald kan worden, kunnen de verliezen voor banken namelijk ook nog verder oplopen dan de 11,5 miljard verlies op de kredietgaranties op nieuwe leningen. „Dan ontstaan er waarschijnlijk ook problemen met oudere leningen aan die bedrijven.”

Maar, voegt Jooris toe, dan zijn het „niet alleen de banken die met problemen zitten. Dan kampen we met een heel ernstige crisis.” En zo ver is het volgens hem nog lang niet: „Zelfs tijdens de financiële crisis was het maximale verlies op de gehele kredietportefeuille hier volgens de Nationale Bank maar 1 procent. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de economie zich wel gewoon zal herstellen, en dat de impact op het kapitaal van banken dus beperkt blijft.”

