KLM neemt afscheid van de 747

KLM had het afscheid gepland in de zomer van 2021, vijftig jaar na ingebruikname van de eerste Jumbo Jet. De coronacrisis doorkruist dat plan. Half maart maakte KLM bekend dat de laatste zeven 747’s nu al uit roulatie gaan. Daar zijn twee redenen voor: passagiers zijn er nauwelijks meer en de 747, met zijn vier motoren en hoge brandstofverbruik, is een relatief duur vliegtuig. De intercontinentale vluchten worden overgenomen door de nieuwere en zuinigere Boeing 777 en 787 (Dreamliner). Een afscheidsfeest, zoals bij de Fokker 70 in oktober 2017, zit er niet in. Gezien de omstandigheden laat KLM de laatste vlucht van de 747 geruisloos passeren.

KLM was een enthousiast gebruiker van de Boeing 747. Volgens opgave van Boeing heeft KLM sinds 1971 45 vliegtuigen uit de 747-familie gekocht, van zes verschillende types. Van de 747-400 heeft KLM er nog tien in gebruik. Drie vrachtvliegtuigen blijven vliegen via dochtermaatschappij Martinair Cargo. Door het wegvallen van vrachtvervoer in passagiersvliegtuigen (de helft van het totale vrachtvervoer) door de coronacrisis is er veel vraag naar vrachtvliegtuigen, onder meer voor vervoer van medische goederen. Om die reden pleiten sommige experts voor het behoud van de combi-747, een unieke KLM-variant met een vrachtdek achter het passagiersgedeelte.

Tot aan de introductie van de A380 van concurrent Airbus was de B747 het grootste passagiersvliegtuig. In de jaren 70 leidde de schaalvergroting tot een sterke groei van passagiersaantallen. De 747-400 van KLM heeft 408 stoelen. Veel maatschappijen hebben de laatste jaren afscheid genomen van de 747. Vlootvernieuwing is voor maatschappijen een belangrijke manier om hun CO2-uitstoot te reduceren. Een tiental grote maatschappijen onder meer - Lufthansa, Korean Air en Air China - vliegt nog wel met laatste versie, de 747-8 die in 2012 zijn eerste commerciële vlucht maakte. In de Verenigde Staten vliegt de 747 niet meer, met één uitzondering: het regeringsvliegtuig. Ook de nieuwe Air Force One, met een door Trump bedachte beschildering, is een Boeing 747-8.