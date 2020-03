Karabulut (SP) stelt zich niet verkiesbaar

Sadet Karabulut stelt zich volgend jaar niet opnieuw verkiesbaar als Tweede Kamerlid voor de SP. Dat schrijft ze zaterdag op Facebook. Karabulut (44) zit sinds 2006 in de Kamer, de volgende parlementsverkiezingen zijn volgend jaar in maart.

Het SP-Kamerlid stopt „niet omdat ik klaar ben met de wereld te veranderen”, schrijft ze. „Daar zal ik vermoedelijk nog wel een jaar of dertig mee bezig zijn. Wel omdat ik denk dat ik onder de huidige omstandigheden, op een andere manier effectiever kan zijn.”

Sinds 2017 voert Karabulut het woord over Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor had ze de onderwerpen Sociale Zaken en Integratie onder haar hoede. In 2017 stelde ze zich kandidaat om vertrekkend fractievoorzitter Emile Roemer op te volgen, maar de fractie koos voor Lilian Marijnissen.

„De afgelopen jaren zijn voor mijn partij en mij persoonlijk niet altijd even makkelijk geweest”, schrijft Karabulut. De SP verloor ruim de helft van het aantal zetels in de Eerste Kamer in 2019 (van 9 naar 4) en verdween uit het Europees Parlement.

Internationale solidariteit

Onder leiding van Lilian Marijnissen en voormalig partijvoorzitter Ron Meyer veranderde de SP van een partij die zich nadrukkelijk inzet voor internationale solidariteit naar een partij die zich vooral op Nederland richt: de partij maakt zich hard voor minder bedeelde kiezers die het moeilijk hebben met de schaduwkanten van globalisering en migratie. Karabulut voelde zich daar duidelijk minder bij thuis.

Hoewel Karabulut voorzichtig was met het openlijk bekritiseren van de partijlijn, koos ze haar momenten. In een lezing vorig jaar sprak ze over het belang van internationale solidariteit. Daarmee zwom ze tegen de Haagse stroming in. „Het begrip ‘internationale solidariteit’ is een beetje vergeten, maar het is de sleutel tot het oplossen van wereldproblemen”, zei ze daarover in een gesprek met NRC.

Eerder al ontstond duidelijk tweespalt in de partij over het migratiestandpunt. Waar de SP de migratieafspraken met Turkije over het tegenhouden van migranten in ruil voor geld in 2016 nog „smerig” noemde, wilde de partij op een partijraad in 2018 migratiedeals omarmen – tegen de wens van Karabulut.

Hameren op transparantie

Sadet Karabulut staat bekend als een geëngageerd Kamerlid. Samen met D66-Kamerlid Salima Belhaj bleef ze aanhoudend transparantie vragen over mogelijke burgerslachtoffers die Nederland maakt met deelname aan buitenlandse oorlogen, zoals de strijd tegen IS. Nadat NRC en NOS in oktober publiceerden dat bij een Nederlands bombardement op de Iraakse stad Hawija zeventig burgerslachtoffers vielen, bleef Karabulut aandringen op verantwoording door de minister.

Wat Karabulut hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Tot de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar blijft ze aan als Kamerlid.