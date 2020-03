Jack Ma van webwinkel Alibaba strooit met miljoenen mondkapjes

Jack Ma, China’s grootste filantroop, is met miljoenen aan het strooien. Miljoenen dollars voor onderzoek naar de bestrijding van het Covid-19-virus. En miljoenen mondkapjes voor landen met een groot tekort.

De 55-jarige oprichter van webwinkel Alibaba ontpopt zich deze dagen tot held in de strijd tegen het coronavirus. Ook Nederland kreeg een half miljoen mondkapjes en een partij beschermende kleding. Een veel grotere lading hulp landde zondag op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Zondag arriveerde een cargovlucht met meer dan 6 miljoen medische goederen vanuit Guangzhou in Addis Abeba, Ethiopië. Foto Mulugeta Ayene/ AP Photo

Alle 54 Afrikaanse landen ontvangen deze week 20.000 testkits, 100.000 mondkapjes én beschermende kleding voor medisch personeel. „We kunnen het potentiële risico voor Afrika niet negeren en maar aannemen dat dit continent met 1,3 miljard mensen zal ontsnappen aan de crisis”, liet de Jack Ma Foundation weten in een verklaring.

Terwijl het bureaucratische Europa en de isolationistische Verenigde Staten druk zijn met zichzelf, komt China op internationaal vlak in actie. Met als belangrijkste pr-wapen Jack Ma, zakenman en lid van de Chinese Communistische Partij.

Ook Huawei doneert mondkapjes aan Nederland Jack Ma is niet de enige Chinese ondernemer die de mondkapjesfilantropie heeft ontdekt. Ook verschillende telecombedrijven, waaronder Huawei, doneren medische hulpmiddelen aan Europese landen. Begin deze week nam minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de eerste 200.000 mondkapjes die Huawei aan Nederland doneert in ontvangst. Later volgen nog 600.000 stuks. Huawei levert daarnaast ruim een miljoen stuks aan Spanje, 12.000 aan Polen en een onbekend aantal aan Griekenland. Volgens een anonieme medewerker van het bedrijf in Politico hadden sommige Huawei-vestigingen zelf mondkapjes liggen en heeft het bedrijf ook moeite gedaan om in de Chinese provincie Guangdong, waar het hoofdkantoor is gevestigd, partijen te kopen. De Nederlandse overheid moet nog beslissen of Huawei een rol krijgt in de aanleg van het supersnelle 5G-netwerk. Dit is een precair besluit, omdat de Verenigde Staten van hun bondgenoten verwachten dat zij Huawei weren. De VS vrezen dat het bedrijf gebruikersdata doorspeelt aan de Chinese staat of netwerken kan saboteren. Volgens Josep Borrell, Buitenlandchef van de Europese Unie, moet Europa zich ervan bewust zijn dat er een „strijd om invloed door spin en gulheidspolitiek” gaande is. Huawei liet hierop aan Politico weten dat het geen „bijbedoelingen” had. Het zal geen nieuwe donaties doen. Behalve Huawei en Alibaba hebben ook de Chinese telecomconcerns Oppo en Xiaomi medische hulpmiddelen aan Europese landen geschonken.

Het land waar eind vorig jaar de eerste Covid-19-besmetting plaatsvond maar dat pas weken later actie ondernam, stelt zich nu internationaal op als ervaringsdeskundige en hulpverlener. „China probeert een gezondheidscrisis in een geopolitieke kans te veranderen”, zei Yu Jie, van Chatham House dinsdag tegen de Financial Times.

Het doel van China: doen vergeten wat zij in het begin fout hebben gedaan en hun lakse imago ombuigen naar assertiviteit. Toen het coronavirus uitbrak, werd het gevaar door de Chinese autoriteiten, net als in veel andere landen, gebagatelliseerd. Pas na enkele weken kwam de overheid in actie.

Als China drie weken eerder had ingegrepen zou het land zo’n 95 procent minder besmettingen kunnen hebben, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton, in Engeland. Ook de geografische verspreiding van de ziekte had aanzienlijk beperkt kunnen worden.

Bill Gates als voorbeeld

Op internationale nieuwswebsites wordt veel geschreven over de hulp die Jack Ma verleent. De miljardair gebruikt dan ook grote woorden: „Afrika kan corona een stap voor zijn”, schreef hij op zijn kersverse Twitterprofiel, dat hij sinds 16 maart heeft. De Ethiopische premier Abiy Ahmed bedankt hem deze week een aantal keer op sociale media en noemde in zijn tweets ook steeds Alibaba, het bedrijf dat Ma oprichtte en rijk maakte.

De internetpionier is de bekendste ondernemer van China en heeft een vermogen van rond de 36 miljard euro. In 1991 richtte hij vanuit zijn flat in de Oost-Chinese stad Hangzhou Alibaba op, dat uitgroeide tot grootste webwinkel van China. Toen Ma in 2018 aankondigde het jaar daarop met pensioen te gaan zei hij zich op meer filantropische projecten te willen richten, net als zijn grote voorbeeld Bill Gates, én op onderwijs. Voordat Ma Alibaba oprichtte was hij leraar Engels.

Tijdens deze Covid-19 epidemie voert hij die beloftes met veel vertoon uit. Naast alle tastbare spullen die hij naar landen stuurt geeft zijn stichting online trainingen aan mensen die in de zorg werken en met Covid-19-patiënten te maken krijgen. Op de site van de Jack Ma Foundation is een handboek te vinden met informatie voor zorgpersoneel. De kennis is afkomstig van de ervaring van het First Affiliated Hospital aan de universiteit van Zhejiang; de provincie in het oosten van China waar Ma vandaan komt.

Ma wint aan populariteit

Wat de intenties van China ook precies zijn: Jack Ma wint aan populariteit in eigen land. De in Nederland gevestigde groep Glocalities deed een enquête in China en onderzocht of bepaalde sociale waarden onder Chinezen sinds de uitbraak van het virus zijn veranderd. Uit het onderzoek, dat tussen 23 januari en 13 maart online werd gehouden onder 2.022 Chinezen, bleek een aanzienlijke toename van waardering voor filantroop Ma. Voor 4 februari werd hij door 56 procent van de ondervraagden gewaardeerd, na die datum door 64 procent.

Terwijl Ma veel hulp naar het buitenland stuurt, komt er ook veel geld binnen bij Alibaba. Als gevolg van de Covid-19-uitbraak, de quarantaines en reisbeperkingen, is de vraag naar online diensten enorm gestegen. Net als in 2003, toen het Sars-virus uitbrak. Ook toen groeide Alibaba. Het Sars-virus werd zelfs als een van de redenen voor het vroege succes van het bedrijf genoemd.

Hoe dramatisch de impact van Covid-19 ook voor de Chinese economie was: er zijn dit jaar ook, en mede als gevolg van het virus, nieuwe miljardairs bijgekomen. „China heeft tegenwoordig meer miljardairs dan de VS en India samen”, zei Rupert Hoogewerf, oprichter en voorzitter van het Hurun-rapport, dat eind februari uitkwam, vorige maand tegen Reuters. Aan de top van die Chinese miljardairslijst, staat nog steeds Jack Ma.

Deze landen kregen hulp van Jack Ma De stichtingen van de Chinese e-commerce-gigant Alibaba en zijn mede-oprichter Jack Ma zeiden woensdag dat ze medische apparatuur, waaronder maskers en testkits, naar Rusland hadden gestuurd. Zaterdagochtend landde de eerste lading mondkapjes bestemd voor Nederland. Ook een tweede lading zou inmiddels zijn geleverd. Zondag landde er een toestel in Ethiopië dat van daar uit hulp moet leveren aan alle 54 Afrikaanse landen. Vorige week ontving België zo’n half miljoen mondmaskers en 30.000 coronatestkits van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation. De schenking zou tot stand zijn gekomen dankzij persoonlijke tussenkomst van de koning. De Belgische koning Filip zou Ma jaren geleden tijdens een staatsbezoek aan China hebben ontmoet. De Verenigde Staten ontvingen eerder testkits van Ma. Ook stuurde hij medische goederen naar Japan, Zuid-Korea, Italië, Iran en Spanje, en naar de Latijns-Amerikaanse landen Brazilië, Cuba, Ecuador en Peru. Hij beloofde op Twitter eerder al hulp naar Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Pakistan en Sri Lanka te sturen.