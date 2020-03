Zoals veel oma’s lees ik in deze bizarre tijden mijn kleindochter van vier voor via de iPad.

Ze zit stralend te wachten op het verhaal van vandaag. Haar broertje en zusje zijn afgehaakt.

Op mijn vraag of zij het voorlezen nog wel leuk vindt antwoordt ze: „Ik doe het voor jou oma, ik weet dat jij zo van voorlezen houdt.”

