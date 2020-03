We hoorden een uil. Ik moet dit anders formuleren: midden in het centrum van de oude stad van de metropool Genua, die ongeveer evenveel inwoners heeft als Amsterdam en die normaal gesproken een schorre stem heeft van het klagen en van het overschreeuwen van de haven, het verkeer en dronkenlappen, hoorden wij een uil.

Het is dat Stella en ik hem beiden hoorden, anders had ik gedacht dat de gekmakende stilte mij begon te bestoken met illusies.

Het water in de kanalen van Venetië schijnt weer helder geworden te zijn. Je kunt er de vissen zien zwemmen. De eeuwige smog van Milaan is opgelost in het niets. Sommige onoplosbare problemen zijn gewoonweg afgeschaft. Zo zijn er bijvoorbeeld geen gokverslaafden meer.

Enerzijds ben ik dolgelukkig wanneer Stella mij op een missie stuurt om tekorten in onze voorraden aan te vullen. Elk excuus om even het huis uit te mogen grijp ik met gretigheid aan. Maar anderzijds gaat het mij steeds meer tegenstaan om te zien wat het virus met mijn stad heeft gedaan.

Het grijs van de gesloten rolluiken overheerst het straatbeeld. Gemaskerde enkelingen schuifelen schichtig langs de gevels. Ik mijd hen als melaatsen. Niemand praat. Zelfs de mensen die een rij vormen buiten een supermarkt houden vele meters afstand van elkaar en wachten in stilte, alsof ze doden herdenken. Af en toe rijdt er een ambulance voorbij zonder sirenes.

De dood sloopt stilletjes en als ik op straat loop, krijg ik de indruk dat hij al heeft gewonnen. Mijn stad is mijn stad niet meer.

De nieuwe brug, die Ponte Morandi moet vervangen die op 14 augustus 2018 is ingestort, schijnt bijna klaar te zijn. Het kan niemand iets schelen. Niemand heeft er aandacht voor. Het staat niet eens in de plaatselijke krant.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua, Italië.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 maart 2020