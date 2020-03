De burgemeester van Loon op Zand zat na die eerste besmetting direct in de appgroep ‘Corona’

De tweede helft van de Europa League-wedstrijd Sevilla – CFR Cluj begint bijna als Hanne van Aart haar mobiele telefoon hoort afgaan. Op het beeldscherm van haar iPhone XR ziet Van Aart, burgemeester (VVD) van de Brabantse gemeente Loon op Zand, een onbekend nummer. Ze moet zich concentreren om te horen wie ze aan de lijn heeft. In Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zitten bijna 45.000 mensen.

Van Aart (35), burgemeester op cowboylaarzen, verblijft een aantal dagen in de Zuid-Spaanse stad met haar vriend, sportmarketeer Bob van Oosterhout. De dag ervoor, woensdag 26 februari, hebben ze geluncht met international en Sevilla-spits Luuk de Jong. De mannen zijn bevriend sinds de periode dat de aanvaller bij FC Twente speelde.

Met haar telefoon in de hand zoekt Van Aart een rustige plek in de catacomben.

Het is Mark van Beers, leidinggevende bij de GGD West-Brabant. Hij zegt: „We hebben vastgesteld dat de eerste coronabesmetting in Nederland een inwoner van Loon op Zand betreft.”

Van Aart schrikt even, maar weet wat haar te doen staat. Ze belt het hoofd veiligheid van de gemeente en twee andere adviseurs. Haar woordvoerder ligt al vroeg te slapen deze donderdagavond. Een van haar adviseurs maakt meteen een appgroep aan, ‘Corona’ genaamd.

De hele tweede helft staat ze in de gangen van het stadion te bellen. Haar vriend komt na afloop met haar donkerblauwe handtas naar haar toe gelopen. Van Aart: „Ik geloof dat Sevilla zich die avond plaatste voor de volgende ronde, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.”

Haar partner neemt een taxi naar hun hotel en stopt onderweg bij Domino’s om eten op te pikken voor de burgemeester: een pizza, zegt ze later, „met veel vlees en kaas en heel erg vet”.

Op de hotelkamer zit Van Aart te bellen met Theo Weterings, burgemeester (VVD) van Tilburg. In een ziekenhuis in die stad is de met het virus besmette man opgenomen. Alleen is zijn identiteit Van Aart nog steeds niet duidelijk. „Geef me zijn naam en geboortedatum, dan halen we die gegevens door onze basisadministratie”, zegt ze tegen Weterings, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio, Midden- en West-Brabant. Maar het doorspelen van die persoonsgegevens gaat zomaar niet. Ook in crisissituaties is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. „Onze protocollen zijn niet ingericht op de snelheid van crises als deze”, zegt ze weken later terugblikkend.

De volgende ochtend heeft Van Aart vijftien gemiste oproepen. Met haar oordopjes in probeert ze mensen terug te bellen terwijl ze haar rolkoffer inpakt. Hoewel diverse media haar zeggen dat ze bevestigd hebben gekregen dat het om een 56-jarige man uit haar gemeente gaat, krijgt Van Aart zelf pas later die dag de officiële bevestiging.

Om 11.00 uur vertrekt haar Transavia-vlucht naar Eindhoven. Daar aangekomen begint haar nieuwe leven: burgemeester in crisistijd. In de auto op weg naar het overleg met het regionale crisisteam in Tilburg merkt Van Aart dat ze gespannen is. „Geen stress, maar wedstrijdspanning zoals ik die ken uit de tijd dat ik fanatiek volleybalde. Opperste concentratie.”

Het briefje van Bruins

In het in allerijl ingerichte crisiscentrum heerst rust. De trainingen op onverwachte situaties – een grote stroomuitval, slecht weer en zelfs een epidemie – werpen nu hun vruchten af. De GGD is al een contactonderzoek begonnen met als middelpunt de patiënt, een ondernemer uit Loon op Zand. De man is na terugkomst van een tweedaags bezoek aan de Lineapelle Fair in Milaan, een beurs voor handelaren in lederwaren, carnaval gaan vieren, zoals ieder jaar. Eerst in Loon op Zand, hij passeert op enkele meters van het voltallige gemeentebestuur, later in Tilburg.

Op de tweede dag van het carnaval haakt hij af met luchtwegklachten. Al snel komt daar koorts bij. Wanneer hij nog een dag later pijn op de borst krijgt, gaat hij per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Tijdens een speciale live-uitzending van de NOS over het wereldwijd heersende virus krijgt minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) een briefje van een medewerker. Bruins leest het en zegt: „Het wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland.” In het programma Jinek reageert de Tilburgse burgemeester Weterings die avond. De man maakt het „naar omstandigheden goed”, zegt hij. „Hij is aanspreekbaar.”

De eerste vastgestelde Nederlandse besmetting beheerst direct het landelijk nieuws. Straalwagens van de NOS, SBS en RTL rijden naar Tilburg en Loon op Zand, tot ergernis van veel bewoners van het anders zo rustige dorp.

Lees ook: In het Tilburgse ziekenhuis praat iedereen over corona

Van ingrijpende maatregelen is nog geen sprake. Alle sportwedstrijden in Loop op Zand gaan gewoon door, het binnen de gemeentegrenzen liggende attractiepark de Efteling ontvangt zoals altijd duizenden mensen. De Brabantse bisschoppen nemen al wel maatregelen. Tijdens de diensten worden er niet langer hosties op de tong uitgedeeld, alleen nog in de hand. Ook wordt er geen wijwater meer geschonken.

Zichtbare paniek

In de dagen die volgen, testen ook andere gezinsleden van de ondernemer positief. Niet veel later komt daar een aantal dorpsbewoners bij, onder wie de 24-jarige Suze Timmers. De studente pedagogiek is kerngezond; de wereldwijde opmars van het coronavirus heeft ze in de drukte van haar leven maar zijdelings gevolgd. Dat verandert als ze begint te hoesten. Ze gaat direct in quarantaine. Haar ouders en zus doen op voorspraak van de GGD uit voorzorg mee. „Daar hebben we met elkaar een goed gesprek over gehad”, zegt ze. „Voor mij was het een lastige keuze. Ik wilde mijn ouders niet belasten.” De zekerheid er als gezin voor elkaar te kunnen zijn, weegt zwaarder dan de individuele gezondheid. Timmers: „Dat is nog steeds een ontroerende gedachte.”

Na vier tamelijk zorgeloze dagen verergeren haar klachten: een drukkend gevoel op de borst, een onheilspellend gevoel rond het hart en steeds minder energie. „Ik viel twee keer achter elkaar flauw.”

Lees ook: Droge hoest, zere keel, koorts: let op deze symptomen

Een korte ziekenhuisopname in Tilburg volgt. De uitslag is na twee keer testen duidelijk: ze is besmet. De schrik zit er goed in. Timmers voelt zich slap en intens beroerd.

Twee weken zit het gezin onafgebroken binnen. Vrienden en bekenden zetten boodschappen voor de deur, het gezin bedankt hen zwaaiend vanachter het raam. De keerzijde is dat het dorp, net als Nederland, moet wennen aan het idee dat het virus zich ook hier heeft genesteld. „Echt iedereen wist het en had er een mening over. Ik voelde me medeverantwoordelijk, alsof ik het had veroorzaakt. Dat was mentaal zwaar.”

De angst en de paniek onder de inwoners is in de eerste dagen ook in de winkelstraat zichtbaar, schrijft de lokale krant De Duinkoerier. „In de supermarkten speelden zich asociale taferelen af. Ze werden zowat leeggeroofd, bang als men is om van de honger om te komen of dat De Duinkoerier gebruikt moet worden om de kont af te vegen.”

Geen polonaise nu

Een maand na haar besmetting komt Suze Timmers langzaam op krachten. In Loon op Zand zijn inmiddels 21 besmettingen vastgesteld, twee inwoners zijn aan het virus overleden. Timmers volgt het nieuws op de voet, ook de berichten over studentenfeesten die gewoon doorgaan. „Te bizar voor woorden.” Of zou ze er zelf ook tussen hebben gestaan als ze niet zou zijn besmet? Ze lacht zacht. „Misschien wel, want tot ik klachten kreeg, was ik ook vreselijk naïef over de gevaren.”

Burgemeester Hanne van Aart bereidt zich met haar team intussen voor op de gevolgen van een volgend zonnig weekend. De nabijgelegen Loonse en Drunense duinen zijn onverminderd populair, zo bleek afgelopen weekend. Toch verwacht Van Aart geen grote problemen. „De mensen zijn goed aanspreekbaar op de maatregelen. In Loon op Zand heerst doorgaans de redelijkheid.” Toch zet ze voor de zekerheid boa’s in om te handhaven, vertelt ze. Een kleine zucht ontsnapt aan haar onverwoestbare gemoed. „Het zal iedereen nu toch wel duidelijk zijn dat we niet langer in polonaise door het bos kunnen lopen?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 maart 2020