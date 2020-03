MS Zaandam mag door Panamakanaal naar Florida

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er twintig Nederlanders aan boord van het cruiseschip. Of onder de overleden of besmette passagiers ook Nederlanders zijn, is niet bevestigd. Het merendeel van de passagiers komt uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Het cruiseschip Zaandam van de Holland America Line mag door het Panamakanaal varen naar Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Dat meldt persbureau Reuters . Eerder had de Panamese overheid daar geen toestemming voor gegeven. Opvarenden van het schip mogen echter geen moment van boord in het Centraal-Amerikaanse land.

Baby overleden aan Covid-19 in de VS

In de Verenigde Staten is een baby van nog geen jaar oud overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Het is de eerste baby die overlijdt aan Covid-19 in het land.

Het totale aantal doden door het coronavirus in de VS is inmiddels gestegen naar meer dan 2,000. Dat meldt de Johns Hopkins University in Baltimore. Sinds woensdag is het dodental meer dan verdubbeld in de VS. 700 doden zijn gevallen in de staat New York, waar het virus het hardst heeft toegeslagen. President Trump heeft strengere maatregelen aangekondigd, maar zei op zaterdagavond op Twitter dat quarantaine niet nodig is.

De Verenigde Staten heeft meer dan 120,000 geregistreerde besmettingen. Daarmee heeft het land wereldwijd de meeste besmettingen.

De lage weerstand van de Verenigde Staten