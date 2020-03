Beurzen reageren positief op noodsteunpaketten

Zullen de steunmaatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd afdoende zijn om de economische klap van de coronacrisis nog enigszins op te vangen? Beleggers antwoordden – in ieder geval deze week – overwegend ‘ja’ op deze cruciale vraag. Met name het Amerikaanse steunpakket van ongeveer 2.000 miljard dollar (1.850 miljard euro) om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronapandemie, gaf hoop aan beleggers. Het is de grootste noodsteun in de geschiedenis.

Dinsdag zag de Amerikaanse Dow-Jonesindex de sterkste stijging sinds de Grote Depressie in 1933. Het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hadden bereikt over het noodpakket zorgde wereldwijd voor optimisme op beursvloeren. Vrijdagavond Nederlandse tijd ging ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord; het was alleen nog wachten op de al toegezegde handtekening van president Trump.

Beleggers putten deze week ook optimisme uit een omvangrijke steunpakket dat maandag werd aangekondigd door de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De overheid van Duitsland, de belangrijkste economie van de eurozone, kwam ook met forse steunmaatregelen. Onder andere de AEX-index in Amsterdam zag daardoor dinsdag de sterkste stijging sinds het begin van de financiële crisis in 2008. Twee weken geleden, op 12 maart, toen Amerika een inreisverbod afkondigde, beleefden beurzen wereldwijd nog de sterkste daling sinds de kredietcrisis.

Verzachten van slecht nieuws

Het Amerikaanse noodpakket bleek zelfs in staat om zeer slecht nieuws te verzachten voor beleggers: het ongekende aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS (3,3 miljoen) en de verwachting van de Wereldhandelsorganisatie dat de coronapandemie wereldwijd voor een grotere economische neergang gaat zorgen dan de financiële crisis van 2008.

Of de noodsteun in de VS uiteindelijk afdoende zal blijken hangt af van hoe lang de ‘lockdown’ gaat duren, schrijft James McCann, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments uit Canada, in een commentaar. „Het zal de komende recessie niet kunnen tegenhouden. Maar het enorme steunpakket zal hopelijk de invloed van de coronacrisis op de economie vertragen en voorkomen dat het financiële systeem wordt meegezogen.”

McCann stelt dat president Trump er veel aan gelegen is om de coronamaatregelen in zijn land te verzachten. „We zien nu al dat president Trump druk uitoefent om de lockdown te versoepelen, ook al zet dat levens op het spel. Hij weet dat zijn herverkiezing sterk leunt op de stand van de economie. Hoe langer deze situatie duurt, hoe verder de sterke opleving van de economie tijdens zijn presidentschap in vergetelheid raakt.”

NRC Lunchkoers Het belangrijkste economische nieuws voor tussen de middag Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 maart 2020