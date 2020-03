Uitkeringsaanvragen VS stijgen hard

Een recordaantal Amerikanen heeft vorige week voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is donderdag gebleken uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. In totaal hebben ruim 3,2 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op de overheid. Het vorige record, gevestigd in 1982, was 695.000.

Vorige week meldden ook arbeidsbureaus en vacaturesites al een ongeëvenaard aantal bezoeken. In de afgelopen dagen moesten, als gevolg van de genomen coronamaatregelen, veel bedrijven in niet-essentiële sectoren dicht. In alle Amerikaanse staten, en het hoofdstedelijke district rond Washington, steeg het aantal bijstandsaanvragen.

Het aantal van 3.283.000 uitkeringsaanvragen is twee keer zo hoog als waar economen op hadden gerekend. Persbureau Bloomberg citeerde Michelle Meyer, hoofdeconoom van de Bank of America: „Dit cijfer toont de ernst en abruptheid van de neergang van de economie.” Meyer verwacht dat de komende dagen nog meer mensen werkloosheidsuitkeringen zullen aanvragen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden buigt zich deze week nog over een steunpakket van 2.200 miljard dollar (ruim 2.000 miljard euro) om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Het pakket is bedoeld voor belastingverlichtingen, leningen en compensaties voor getroffen ondernemingen. Woensdag werd het al met 96 om 0 stemmen aangenomen door de Senaat (niet alle 100 senatoren konden stemmen, omdat sommigen in thuisisolatie zitten).

Volgende week donderdag zullen de cijfers bekend worden over de huidige week, waarin nog veel meer ondernemers hun bedrijven hebben moeten sluiten. Het aantal werklozen zal de komende weken nog verder oplopen, is de algemene verwachting. Ook omdat veel Amerikanen klaagden dat ze vorige week door overbelasting van de computersystemen er niet in geslaagd zijn hun aanvraag in te dienen.

Bovendien ontbreken in het huidige recordaantal bijvoorbeeld ontslagen van laagbetaalden of part-timers, omdat zij geen aanspraak kunnen maken op een uitkering. Hetzelfde geldt voor kleine ondernemers, contractanten en zzp’ers. Zodra het noodpakket van kracht wordt, zal voor hen een werkloosheidsverzekering van vier maanden ingevoerd worden.

De aandelenbeurzen in New York openden donderdag met winst, ondanks het slechter dan verwachte cijfer over de uitkeringsaanvragen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 2,2 procent in de plus op 21.672 punten. De brede S&P 500 steeg 2,3 procent tot 2.532 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 2 procent tot 7.531 punten.

De stijgende beurzen lijken het gevolg van een interview van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, met zakenzender CNBC. Volgens Powell heeft de Federal Reserve nog de slagkracht om meer maatregelen te nemen om de economie te ondersteunen. De Fed verlaagde al twee keer de rente en stelde geld beschikbaar voor liquiditeit op de financiële markten. Dat laatste zal de Fed op agressieve wijze blijven doen, zei Powell. Hij stelde vertrouwen te hebben dat de economie weer op gang komt, zodra de uitbraak onder controle is.

