Razend lekkere lokroep van zelfbewuste popsirene Dua Lipa

Terwijl grote popnamen als Lady Gaga en Alicia Keys hun nieuwe albums in deze coronatijd juist uitstellen, lanceert Dua Lipa (24) deze vrijdag toch haar langverwachte album Future Nostalgia. Eindelijk was de ‘altijd moeilijke’ tweede plaat af. Nu zou ze haar status als internationaal popdiva bevestigen. Nu zou „een van ’s werelds hotste jonge artiesten”, aldus haar label, perfect urbanchic gestyled en onderhoudend in promotiestand langs radiozenders, tv-shows en muziekmedia gaan.

Maar helaas.

De frisse popprinses, die in haar clips en op Instagram tegenwoordig blond is met trendy gitzwarte uitgroei, zit thuis in Londen. In hetzelfde geïsoleerde schuitje als iedereen. Ook Dua Lipa onthoudt zich, met nieuwe liefde Anwar Hadid, van sociaal contact en vraagt zich af hoelang het zal duren, hoe ze de dag nu weer zal doorbrengen en wie de boodschappen zo efficiënt mogelijk zal halen.

Ze doopt het genre dancecrying. „Mijn manier om iets goeds uit het slechte te halen.”

En nu spreekt de 24-jarige Brits-Kosovaarse - haar ouders zijn Kosovaarse Albanezen uit Pristina die vlak voor de Joegoslavische oorlog naar Londen vluchtten - al de hele dag met Europese media. Hoeveelste beller voor een kort gesprekje ik ben, is Dua Lipa kwijt. „Na België”, lacht ze, maar ze probeert er in elk geval enthousiast over te zijn. De afspraak om te Facetimen schrapte ze na „een heel slechte ervaring” eerder op de dag. Meer wil ze niet zeggen.

Van de, ook nog eens plots met een week vervroegde, release van haar tweede album lag Dua Lipa best wakker. Naast het virus bedierf ook een albumlek - alles stond even online - de feestelijke aanloop. „Het is zo’n onvoorstelbaar moeilijke tijd. Mensen hebben het zwaar, er wordt geleden. Ik ben er niet zeker van of ik er juist aan doe.”

Maar, stuurt Lipa positief bij, misschien kan haar muziek een goede afleiding zijn. „Voor wie even aan wat anders wil denken dan wat er nu speelt in de wereld. Mijn oorspronkelijke idee voor Future Nostalgia was dat de muziek moest wegvoeren van alles. Een album dat de zinnen zou verzetten, waarbij je even niet nadenkt. Weg van spanning. Gewoon om lol te hebben.”

Lokroep

Haar concerttournee langs Europese arena’s, waaronder de Ziggo Dome in Amsterdam is verzet naar begin volgend jaar. „Ik wachtte er echt al lang op”, sombert ze. Om zich meteen te corrigeren: „Maar dat is waarschijnlijk een erg egoïstische gedachte. Gezondheid en veiligheid hebben nu voorrang. Dit is gewoon nodig. Zodra we allemaal weer op de been zijn, valt er meer te vieren. En zullen we menselijk contact nog meer waarderen.”

Hoe dan ook, ze maakt een sterk high-end popalbum. Future Nostalgia is een eigentijdse, majestueus geproduceerde lokroep van een zelfbewuste popsirene. Een razend lekkere productie, kneiterveel danshits, een herkenbare husky stem, zelfverzekerde teksten met een mild feministische boodschap. Het zorgeloos koele ‘Don’t Start Now’ - waarin ze haar ex-vriendje afpoeierde - was vorig jaar al een voorteken van. Geheel in de recycletrend vond Lupa met haar leger topproducers inspiratie in bewezen muzieksuccessen. Disco- en funknostalgie viert hoogtij op de dansvloer in aantrekkelijke four-on-the-floor-ritmes.

„Zorg dat je voor zonsondergang thuis bent. Plaats je huissleutels tussen je knokkels als je alleen loopt. Kleed je niet te bloot. Ik noem het de groeipijnen van vrouw-zijn.”

„Een vertrekpunt waren muziekherinneringen uit mijn jeugd”, licht ze kort toe. „Muziek die me altijd een beetje nostalgisch maakt en altijd weer aan het dansen zet. Ik bedoel de muziek van Jamiroquai, Moloko, Blondie, Prince en Outkast. Ik vroeg me af hoe ik dat gevoel van toen kon meenemen in iets nieuws en modern van 2020.”

Ongelukkige liefdesaffaires en relaties die gedoemd waren te stranden waren op Lipa’s succesvolle debuut in 2017 al therapeutische nummers vol empowerment voor jonge vrouwen. Fijntjes smalend in haar grootste hit ‘New Rules’ (2017): „If you’re under him, you ain’t gettin’ over him.” Ze doopte het genre dancecrying, onbeantwoord liefdesleed wordt een fuck-you waarop je heerlijk kunt dansen (lees: afreageren). Lipa: „Mijn manier om iets goeds uit het slechte te halen.”