Nieuwe namenin de media

Nieuws waar ik ook in deze tijden, ja, juist in deze tijden, erg blij van kan worden: Arie Boomsma vertelt in een interview met Nu.nl dat hij speelser is geworden in het bedenken van thuisoefeningen nu hij niet meer naar de sportschool kan. Hij doet thuis „oefeningen met wc-rollen, boeken of pannen”.

Waaruit die oefeningen precies bestaan, wordt mij uit het interview helaas niet duidelijk. Hij doet ze in ieder geval niet met zijn vrouw, want die „vindt ander soort trainingen leuk”; ook weer een zin die te raden geeft. Daarom heb ik mijn eigen vrouw gevraagd samen een oefening met zo’n wc-rol uit te proberen, maar ook zij voelde er weinig voor, vooral omdat we nog maar één rol over hadden.

Boomsma liet zich interviewen omdat hij publiciteit zocht voor zijn programma V-Gym op Videoland van RTL. Het leven gaat nu eenmaal ook voor de Bekende Nederlander door – als het even kan. Zonder publiciteit blijf je geen BN’er. Zo zag ik ook Gerard Joling, uiteraard vergezeld door een cameraploeg, bloemen uitdelen aan zorgverleners; dat zijn die mensen die we met een miniem loon afscheepten voor we ze ‘helden’ gingen noemen.

De BN’ers hebben het dezer dagen moeilijk, ze zitten een beetje in de vergeethoek. Hun plaats in de media wordt overgenomen door mensen van wie we drie weken geleden nooit hadden gehoord. Nieuwe gezichten, mij bevalt dat wel.

Het bekendste nieuwe gezicht is dat van Jaap van Dissel, 62 jaar, viroloog en directeur bij het RIVM. Een bedaarde, vertrouwenwekkende man met het natuurlijke gezag dat bij zijn huidige rol hoort. Hij praat helder en direct, net als minister Hugo de Jonge, maar zonder diens hoge borst.

Van Dissel is een vaderfiguur, je gelooft hem op zijn woord, als je tenminste zelf een geloofwaardige vader hebt gehad. Of dat geloof helemaal terecht is, zal nog moeten blijken. Feit is dat het RIVM dit coronavirus aanvankelijk onderschat heeft. Ook hoor ik dat onbekende woord ‘groepsimmuniteit’ niet meer, het is alsof het besmet is geraakt. Wie heeft het Rutte bij zijn nu al legendarische toespraak in de mond gelegd? Van Dissel?

Maar ach, wie maakt er in tijden van crisis géén fouten? Thierry Baudet? Die verliest al een kort gedingetje van de VPRO. Voorlopig blijft Van Dissel onze nieuwe dokter Klapwijk, de revalidatiearts die in 1962 het voortouw nam bij de Open Het Dorp-actie op tv van Mies Bouwman, en daarmee vanuit de anonimiteit een nationale beroemdheid werd.

In het kielzog van Van Dissel duiken ook andere opmerkelijke deskundigen op. Ik denk aan Marion Koopmans, hoogleraar virologie, en Marc Bonten, arts-microbioloog, die zich ook voor leken verstaanbaar kunnen maken.

Viroloog Ab Osterhaus kenden we nog van vorige plagen, maar ik was zijn gezicht al bijna vergeten. Boeiende deskundige. Ja, hij heeft commerciële belangen in de farmaceutische industrie, en hij overschatte in 2009 de ernst van de Mexicaanse griep, maar hij heeft een te grote staat van dienst om zijn voorspellingen en adviezen te negeren. Dat gebeurt misschien ook niet. Al vorige week bepleitte hij in Op1 een lockdown, vier dagen later besloot het kabinet tot een ‘intelligente lockdown’.

Mag ik een onderwerp suggereren voor de oudejaarskrant van 2020? Een debat tussen Jaap van Dissel en Ab Osterhaus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2020