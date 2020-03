Liesbeth List, onverminderd fotogeniek

Liesbeth List, wier overlijden vrijdag door haar familie bekend werd gemaakt, had een lange carrière waarin ze allerlei verschillende activiteiten ontplooide – van zangeres tot musical-actrice. Vaak werkte ze samen met Ramses Shaffy, maar een vast duo waren ze niet. Ze hadden elk hun eigen carrière. In al die jaren moet La List duizenden keren zijn gefotografeerd, al was het maar omdat ze onverminderd fotogeniek bleef. Deze keuze uit al die foto's kan dan ook niet anders dan beperkt zijn. Maar toch bieden ze een veelzijdig beeld van een zangeres die terecht op handen werd gedragen.