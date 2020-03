Kramer stopt niet met schaatsen voor Winterspelen van 2022

Sven Kramer blijft nog zeker tot de Olympische Spelen van 2022 actief als profschaatser. Dat heeft Team Jumbo-Visma vrijdag bekendgemaakt, de ploeg waarbij de 33-jarige Kramer zijn contract met twee jaar heeft verlengd. Hoewel de meervoudig olympisch kampioen al jarenlang kampt met blessures aan zijn rug, zei hij eind vorig jaar al dat stoppen voorlopig „zeker niet aan de orde” is.

Kramer zegt dat hij nog altijd plezier uit het schaatsen haalt en dat de sport zijn „grootste drijfveer” is. Hij is nog altijd „supergemotiveerd” en ziet geen reden om te stoppen. Hij suggereert wel dat het daar na de Winterspelen tijd voor is. „Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten”, aldus Kramer, die tot nu toe vier keer deelnam aan de Winterspelen.

Volgens Kramer is er „nog van alles mogelijk” op de Olympische Spelen in Beijing, ook al beleefde hij afgelopen winter een minder seizoen. Kramer behaalde daarin geen individuele gouden medaille. Wel won hij op de NK, EK en WK afstanden zilver op de 5.000 meter. Hij trok zich bij de WK allround vanwege privéomstandigheden terug.

