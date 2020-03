KNVB royeerde probleemclub SVA Papendorp terecht

De KNVB heeft terecht het lidmaatschap van amateurvoetbalclub SVA Papendorp ingetrokken. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland vrijdag in een kort geding dat door de Utrechtse club was aangespannen. Papendorp is de afgelopen jaren betrokken geweest bij een reeks geweldsincidenten op en rondom het veld.

Volgens de rechter heeft de voetbalbond juist gehandeld omdat „structureel” zou zijn gebleken dat Papendorp geen controle heeft over de spelers tijdens en rondom wedstrijden. Ook had de KNVB de club voorafgaand aan dit seizoen nog gewaarschuwd dat bij een volgend incident het lidmaatschap zou worden opgezegd. Volgens de rechter weegt „het belang van de veiligheid van scheidsrechters en spelers van de tegenpartij” nu zwaarder dan het belang van de Utrechtse club.

De KNVB royeerde Papendorp in februari van dit jaar nadat spelers van de club onder andere een scheidsrechter hadden bedreigd. Het incident volgde op een lange reeks van eerdere gewelds- en beledigingsincidenten, waarvoor de tuchtcommissie al vaker straffen oplegde, ook toen de club nog Magreb ‘90 heette. Het handelen van het bestuur heeft volgens de rechter „daarin feitelijk te weinig verandering gebracht”.

