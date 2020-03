Kabinet stelt nieuwe klimaatplannen uit vanwege corona

Het kabinet stelt de plannen om de CO2-uitstoot te verminderen voorlopig uit vanwege de coronacrisis. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad.

De Tweede Kamer eiste dat het kabinet voor 1 april met nieuwe plannen zou komen om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. Dat stelt de Nederlandse staat verplicht uiterlijk in 2020 de uitstoot van broeikasgassen sterk te beperken. Volgens minister Wiebes heeft het kabinet het nu te druk met andere dingen. „Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn nu andere prioriteiten”, verwees Wiebes naar de coronacrisis. „Veel mensen, ook wij, hebben nu andere dingen te doen.”

In het Urgenda-vonnis staat dat Nederland voor het einde van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat de uitstoot in Nederland tot nu toe 20 tot 21 procent lager is. Om aan dat vonnis te voldoen moet Nederland dit jaar tot een extra vermindering van zo’n tien megaton CO2-uitstoot komen.

Maandag kwam nog naar buiten dat het kabinet de afgelopen maanden onderzoek heeft laten doen naar versnelde sluiting van bijna alle nog werkende Nederlandse kolencentrales. Daarbij gaat het om de centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. Dat bevestigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NRC.

Wanneer het kabinet alsnog met nieuwe klimaatplannen komt is vooralsnog onduidelijk.

Lees ook: Kabinet onderzoekt versnelde sluiting van kolencentrales