Jeugddetentie en tbs voor dodelijke steekpartij Den Haag

Een 18-jarige man is vrijdag veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor het doodsteken van een 38-jarige man in Den Haag vorig jaar. Dat is het oordeel van de kinderrechter in Den Haag .

Het slachtoffer kreeg afgelopen augustus ruzie met de verdachte in de Haagse buurt Groente- en Fruitmarkt. De twee waren buren van elkaar. Na een woordenwisseling gaf de toen 17-jarige jongen de 38-jarige man een klap in zijn gezicht. Daarna ging hij naar huis, waar hij een mes ophaalde en terugkeerde. Vervolgens stak hij het slachtoffer neer, die later overleed aan zijn verwondingen. Waarom de verdachte het slachtoffer neerstak is onduidelijk.

Verschillende ouders en kinderen zagen het incident gebeuren. Volgens de verdachte wilde hij enkel dreigen, maar getuigen verklaarden dat de verdachte stekende bewegingen maakte naar de man. De rechtbank oordeelde dat hij „opzettelijk en met kracht” het slachtoffer in zijn borstkas heeft gestoken.

