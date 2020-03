In de dierentuin schrikken de pinguins van het geluid

Dierentuinidylle op een doordeweekse dag. Een zeehond ligt te zonnebaden. Zeeleeuwen schieten door het water. En daarboven, in hetzelfde beekpartijtje, dobbert een pafferige pelsrob op z’n rug.

Maar dierverzorgster Wanda Veenendaal, vijftien jaar ervaring, voelt zich als een kat in een vreemd pakhuis. Ze mist mensen. „Al het contact met de bezoekers is verdwenen.” Ze zou willen, wijst ze op het asfalt, dat hier nu publiek stond te genieten. „Dat ik rondleidingen kon geven, presentaties. En vooral: dat ik lekker met de mensen kon kletsen. Ik ben een spraakwaterval.”

Achter haar blikkert de zon op stalen toegangspoortjes. Kassa’s zijn onbemand, het traliehek is neergelaten. In Wildlands Adventure Zoo Emmen kan niemand meer op avontuur. Door de coronacrisis is de dierentuin voor onbepaalde tijd dicht. Veenendaal verzorgt alleen nog ‘haar’ dieren: de ijsberen, zwarte ratten, stinkdieren, wasberen en pinguïns. Ze geeft ze eten, maakt hun hokken schoon en prikkelt ze met speeltjes of een geurspoor.

De scheepsbel luiden

De dag begon bij de ijsberen: vier vrouwen, ze komen tot schofthoogte en zijn tot driehonderd kilo zwaar. Drie keer luidde Veenendaal de scheepsbel, ze klapte een schuif open en een voor een slenterden de ijsberen hun ontbijtruimte binnen. Dat moet voorzichtig, zegt ze. De dames blijven gevaarlijk. „Ze kunnen met één klap het hoofd van je romp af slaan.” Ze zijn intelligent, snel, sterk en herkennen je geur.

‘Haar’ dieren lijken niet ziek te kunnen worden van het coronavirus. Dat wordt bijgehouden door de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen die zich baseert op wetenschappelijke inzichten en berichten van het RIVM. Apensoorten waarop getest is werden ziek, hun verzorgers leven strikte hygiënevoorschriften na. Besmette apen in goede conditie kregen milde verschijnselen tot longontstekingen. In Nederland is nog geen dierentuindier aangetroffen met coronaverschijnselen, schrijft de vereniging.

De Humboldt pinguïns gooien hun kop in de nek als de verslaggever voorbijloopt. „Je hakken”, wijst Wanda Veenendaal. Nu het zo stil is, schrikken de pinguïns van mensen. „Dat geeft stress.” Aan de andere kant: de pinguïns zijn nu op nesten aan het broeden. „Ook twee mannen samen en een trio”. Bij de laatste telling vond ze vijftien eitjes. Vijftien! Ze begint te fluiten. „Kom maar, jongens”, roept ze „kom maar.”

Sprot verdwijnt het water in, pinguïns duiken er achteraan. Als een meeuw wil meegenieten, hapt een Humboldt richting poot. Puberende pinguins willen zo’n vogel nog wel onder water trekken. Wanda Veenendaal: „Aan broedperiodes doen zij nog niet mee.” En dan? Vormen ze een gangstagroep en schuimen ze het terrein af, op zoek naar avontuur. „Als dat het broeden verstoort, plaatsen we ze in quarantaine. Om te verhuizen naar een andere dierentuin.”