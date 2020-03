Henk van Essen volgt Akerboom op als korpschef van Nationale Politie

Henk van Essen, nu plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, volgt Erik Akerboom op als baas van de politie. Dat melden meerdere bronnen vrijdag aan NRC. Zijn benoeming zal later vanmiddag door de ministerraad bekend worden gemaakt.

Van Essen geldt als een zeer ervaren kracht binnen de politie. Hij was eerder korpschef van de regiopolitie Den Haag en zit sinds 2013 in de korpsleiding. Zijn naaste collega’s reageren enthousiast op zijn aanstelling. Oscar Dros, eenheidschef van de grootste politieregio Oost-Nederland, spreekt van een zeer goede keus. „Het korps heeft in deze fase behoefte aan continuïteit en stabiliteit. Van Essen is de juiste man op het juiste moment.”

Jan Struijs, voorzitter van de grootste politievakbond NPB, is ook blij met Van Essen. „Een harde werker”, zegt Struijs „die zich erg verbonden voelt met de politiemensen en het vak. Van Essen is een toegankelijke pragmaticus”. Een voordeel van zijn benoeming is dat „de winkel open kan blijven en dat is nodig met zware jaren voor de boeg”.

Van Essen zal per 1 mei Akerboom opvolgen die begin dit jaar plotseling bekendmaakte dat hij overstapt naar de AIVD.