GroenLinks-Kamerlid Diks wordt wethouder in Groningen

Isabelle Diks, Kamerlid voor GroenLinks, wordt wethouder en locoburgemeester in Groningen. Dat meldt haar partij vrijdag in een persbericht.

Diks zat sinds 2017 in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze al eens wethouder: van 2008 tot 2017 in Leeuwarden. Diks volgt Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) op, die per 1 april stopt met zijn wethouderschap in Groningen om aan de slag te gaan als programmadirecteur voor de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gijsbertsen was zes jaar wethouder in Groningen.

IsabelleDiks Isabelle Diks Met veel plezier zal ik eind april wethouder/loco-burgemeester in @gem_groningen worden. Maar met pijn in ’t hart verlaat ik de Tweede Kamer. Dank iedereen voor de fijne samenwerking. Ik zie uit naar de kennismaking met collega’s, inwoners, organisaties, bedrijven in Groningen! 27 maart 2020 @ 14:38 Volgen

Onkostenvergoeding

Vorig jaar kwam Diks in opspraak door het incasseren van een onkostenvergoeding. Formeel woonde ze in Leeuwarden, terwijl ze ook over een verblijfadres in Den Haag beschikte. Voor Kamerleden die van buiten Den Haag komen bestaat een ruimere verblijfskostenvergoeding, waar Diks gebruik van maakte. De beschuldiging aan het adres van Diks was dat zij hoofdzakelijk in Den Haag verbleef en nauwelijks in Friesland. Volgens Diks had dit te maken met een ernstige ziekte en een lange herstelperiode die hierop volgde.

De integriteitsadviseur van de Tweede Kamer oordeelde deze maand dat Diks de regels niet heeft geschonden. Desondanks besloot het Kamerlid „een gebaar” te maken en het verschil tussen de verblijfskosten in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terug te storten.

Eind april begint Diks in Groningen.

