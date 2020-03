Dreigend tekort aan medicijnen voor op intensive care

Verschillende medicijnen die belangrijk zijn voor de intensive care en de behandeling van coronapatiënten zijn bijna op. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) heeft met een enquête onder leden berekend dat er nog een gemiddelde voorraad is van tweeënhalve week.

Die berekening is gebaseerd op het huidige aantal coronapatiënten op de intensive care, in een scenario waarin dat aantal helemaal niet meer stijgt. „Als het aantal patiënten verdubbelt, hebben we nog maar voor een week”, zegt Gerard Hugenholtz, voorzitter van de NVZA.

Het gaat onder meer om narcosemiddel propofol. Als dat op is kan ook een combinatie van midazolam en een morfine-achtig middel worden gebruikt: belangrijke narcosemiddelen. Coronapatiënten worden ermee in slaap gehouden terwijl ze aan de beademing liggen.

Ook spierverslappers als rocuronium en pancuronium zijn bijna op. Spieren verslappen is vaak belangrijk bij patiënten die beademd worden. Verder is er ook een dreigend tekort aan middelen die bloeddrukdalingen moeten opvangen.

De ziekenhuizen „werken keihard” om de voorraad te verhogen, zegt Hugenholtz. Bestellingen vanuit het buitenland staan klaar om te worden verscheept. Zoals in Letland en Spanje, waarbij het in Spanje nog de vraag is of die zending niet wordt tegengehouden door de overheid.

Op vanwege corona gesloten operatiekamers in Nederlandse ziekenhuizen worden ook de voorraden verzameld. „Uit alle hoeken en gaten”, zegt Hugenholtz. Ook het ministerie van Volksgezondheid is om hulp gevraagd.

Een flink aantal ziekenhuizen kan sommige van de middelen zelf bereiden in de apotheek. Een „geschenk uit de hemel”, noemt Hugenholtz dat. Dat geldt onder meer voor midazolam, de binnenlandse productie daarvan wordt momenteel opgeschaald. Propofol werd eerder ook in Nederland gemaakt, momenteel wordt gezocht naar voldoende grondstof zodat het opnieuw hier gemaakt kan worden.

Ingrijpen

Om te voorkomen dat een ander middel, chloroquine, op raakt, is ingegrepen. Dat middel wordt soms preventief door huisartsen voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus, maar een preventieve werking is niet bewezen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde huisartsen dat niet meer te doen. Het wordt wel toegediend in het ziekenhuis bij coronapatiënten in de hoop dat het de ziekte vertraagt. Om te voorkomen dat het wordt geëxporteerd, is de hele voorraad nu gereserveerd voor de ziekenhuizen. Daarmee is er genoeg tot 100.000 coronapatiënten. De inkoopgroep voor apotheken van academische ziekenhuizen staan garant voor de voorraad.