Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Sommige scholieren, zoals hier in Amsterdam, staken dinsdag de vlag met hun boekentas al uit in de gedachte dat ze geslaagd zijn. Het kabinet had net aangekondigd dat de centrale eindexamens in het middelbaar onderwijs, normaliter in mei, niet doorgaan in verband met het ook in Nederland rondwarende coronavirus. Schoolexamens gaan wel door. Het is nu aan middelbare scholen zelf om te bepalen of scholieren geslaagd zijn of niet.

Foto Simon Lenskens