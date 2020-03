Ondanks corona werkt publieke omroep gewoon door, ook aan amusement

Ondanks het samenscholingsverbod, en andere overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, laat de publieke omroep zoveel mogelijk programma’s doorgaan. Dat geldt voor zowel studio- als buitenopnames; ook als daar meer dan twee mensen bij zijn betrokken. En niet alleen voor journalistieke programma’s, maar ook voor amusement.

Dat hebben de directies van NPO en de losse publieke omroepen woensdag samen besloten. Een interne mail meldt: „Het gaat daarbij niet alleen om nieuwsvoorziening en actualiteiten, maar om al het media-aanbod. Het is belangrijk dat de publieke omroep zoveel mogelijk verschillende genres blijft uitzenden.” Volgens die mail gelden de beperkende regels voor het openbaar leven in mindere mate voor de publieke omroep omdat de media tot „een van de vitale beroepsgroepen” behoren.

Dit verwijst naar een lijst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van „mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen”. Mensen op die lijst zijn deels vrijgesteld van thuiszitten en van het verbod op samenscholing. Op die lijst staat: „Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt”. Dan gaat het in ieder geval om de journalistieke en informerende taak van de media.

Maar geldt het ook voor tv-amusement? Dat lijkt niet erg cruciaal voor het draaiende houden van het land. De verantwoordelijke minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) vindt van wel. Desgevraagd zegt zijn woordvoerder: „In deze tijd is het belangrijk dat media goed kunnen functioneren. Goede informatievoorziening is hierbij essentieel voor de samenleving, maar ook breder is het, in een tijd dat veel mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven, van belang dat er goede en afwisselende programma’s zijn.” De woordvoerder wijst erop dat veel mensen van de publieke omroep vanuit huis werken.

In een reactie benadrukt de NPO dat iedereen zich wel degelijk aan de RIVM-regels houdt en dat de opnames zijn aangepast om binnen de veiligheidsnormen te passen. Zo zitten in de quiz Met het Mes op Tafel kandidaten en presentator op minimaal 1,5 meter afstand. „En Herman van der Zandt verdeelt het geld met een harkje.”

Tv-maken in crisistijd

Televisiemaken tijdens de coronacrisis, hoe moet dat? Dat de dagelijkse talkshow Op1 (NPO1) zonder publiek wordt opgenomen, en dat iedereen een stuk uit elkaar zit, was al duidelijk. Maar visagie is ook lichamelijk contact, dus de gasten moeten hun eigen gezicht poederen en opmaken. Zo meldt de woordvoerder van BNNVARA. De visagist staat er bij, op anderhalve meter afstand, met mondkapje en handschoenen, voor advies en om eventueel in te grijpen. Geen zendmicrofoons, maar tafelmicrofoons, want de zenders aanbrengen is ook te veel lichamelijkheid. De presentatoren kunnen het zelf. Iedereen neemt zijn eigen lunch mee, met eigen bord en bestek, de trappen naar de studio zijn nu eenrichtingsverkeer. En na afloop wordt alles heel goed schoongemaakt.

Verder zijn de opnames van bepaalde genres wel degelijk uitgesteld, zoals reisprogramma’s (3 Op reis), tv-series, en shows die niet zonder publiek kunnen. AVROTROS heeft de kinderprogramma’s stilgelegd, en Tussen kunst en kitsch en Ik vertrek uitgesteld. En natuurlijk schrapt de omroep alle programma’s rondom de afgelaste evenementen: Eurovisie Songfestival, EK voetbal, het Mahler Festival, de Invictus Games voor gewonde militairen.

De grootste tv-producent van Nederland, Endemol Shine meldt dat drie RTL4-shows zijn uitgesteld: Miljoenenjacht, 1 tegen 100, de Big Music Quiz. Ook de opnames van soap GTST zijn gestopt, maar er zijn nog afleveringen tot eind mei. Endemol zoekt naar een manier om de soap weer op te starten, met een intiemere invulling die binnen de coronaregels past. Het programma All You Need is Love had zaterdag al een aangepaste vorm: geen vliegreizen en geknuffel, maar herenigingen via videoverbindingen. Dat bevalt zo goed dat de show vermoedelijk verlenging krijgt.

Endemol laat verder weten nog vijfduizend oude tv-programma’s in de kluis te hebben liggen, die de producent met liefde inzet om eventuele gaten in de programmering te vullen.

Heimwee TV Oude programma’s op NPO 2

Vanaf maandagochtend zendt NPO2 overdag succesrijke tv-programma’s van weleer uit. De publieke omroep wil hiermee oudere kijkers bedienen ‘die extra hard getroffen worden door de coronacrisis’: „Herkenning geeft houvast en brengt ons terug naar goede herinneringen.” Showroom Sonja (Sonja Barend) Voor de vuist weg (Willem Duys) Klasgenoten Villa Felderhof TV Show op reis (Ivo Niehe) Zeg ’ns Aaa Oppassen!!! All Stars Eén van de Acht (Mies Bouwman) Dag dag heerlijke lach (André van Duin) Kopspijkers Lang Leve De Vereniging (Michiel van Erp)