In een psychiatrisch ziekenhuis beoordeel ik als arts een manisch psychotische jongeman. Hij is totaal in de war, gedesoriënteerd en er valt geen gesprek mee te voeren. Dan opeens moet hij niezen en doet dat keurig in zijn elleboog. Het enige verstaanbare wat hij die dag zal zeggen als reactie op mijn verbaasde blik is: „Dat moest toch van Rutte?!”

