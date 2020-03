Dans online: wat beweegt er nog?

Cinedans

Het filmfestival Cinedans vertoont van 25 t/m 29 maart een selectie documentaires en films uit de geannuleerde editie 2020. Op 25 maart is de aftrap met The Great Ghost (Yoann Bourgeois/Louise Narboni), een cinematografische adaptatie van de voorstelling The Mechanics of History – an attempt to approach a point of suspension, opgenomen in de adembenemende setting van het Pantheon in Parijs.

Per dag wordt het programma aangevuld, met onder andere de Cinedans Shorts (korte dansfilms) en resultaten van Cinedans LAB. De totale programmering van Cinedans WEB special is daarna nog één dag te zien op 30 maart.

Scapino Ballet

Scapino Ballet Rotterdam vertoont vanaf 23 maart elke maandag een voorstelling live op Facebook vanaf 20.30 uur. De circus/dans/variétévoorstelling TING!, begeleid door The Nits, is nog tot 29/3 te bewonderen.

Daarnaast geven elke week drie andere dansers antwoord op vragen die via Facebook, Instagram en Twitter gesteld kunnen worden. Over hun hoogtepunten, hoe ze hun training bijhouden, waarom ze zijn gaan dansen et cetera.

Conny Janssen danst

Conny Janssen danst biedt via de site van haar gezelschap diverse mogelijkheden aan: luisteren naar muziek uit haar voorstellingen via een Spotify playlist, kleuren, zelf een choreografie voor een flashmob (voor betere tijden) maken, en natuurlijk kijken. Vanaf nu zet het gezelschap elke week een voorstelling online, te beginnen met – toepasselijk – Courage uit 2016, de voorstelling die werd gespeeld in de blauwe gashouder op het Ferro-terrein in het Rotterdamse M4H.

Sally Dansgezelschap Maastricht

Op de Facebookpagina van Sally Dansgezelschap Maastricht kan iedereen die zijn boosheid over de corona-ellende kwijt wil de Woestdans instuderen.

Het Nederlands Dans Theater

Tot en met vrijdag 27 maart is via de site van het Nederlands Dans Theater gratis een digitale registratie van mutual comfort te zien, de glasheldere choreografie van Edward Clug.

Van 27 maart t/m 3 april kunt u kijken naar Stop-Motion van Sol León en Paul Lightfoot. Het gezelschap is van plan meer werk online te zetten, ook choreografieën uit het digitale archief.

Dansgroep LeineRoebana

Dansgroep LeineRoebana heeft een fragment van E pur si muove, een van hun vroegste werken, op de Facebookpagina gezet, gedanst door onder anderen oprichters en artistiek leiders Andrea Leine en Harijono Roebana.

Het Nationale Ballet

Op de site en via de Facebook-account biedt Het Nationale Ballet filmpjes over dansers, balletten en choreografen.

DOX

Jeugdtheater en -dansgezelschap DOX organiseert (onder andere via hun site) in samenwerking met Bonte Hond een digitale flashmob dance-challenge ter gelegenheid van de uiteraard afgelaste voorstellingen van De Zijlijn, een vrouwenvoetbalvoorstelling over emancipatie.

Ook te zien: de registratie van 100% Selfmade.

Introdans

Introdans heeft de NTR-documentaire Een leven lang Introdans over Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans. In 2013 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Met een positieve instelling en enorme discipline, dansers eigen, knokte hij zich na deze ingrijpende gebeurtenis terug naar passie.

Nicole Beutler/NBprojects

In samenwerking met het Vlaamse fABULEUS zet Nicole Beutler/NBprojects het hartverwarmende Liefdesverklaring online, waarin Peter Handkes fameuze Publikumsbeschimpfung door een stel jonge performers radicaal wordt omgedraaid.

Club Guy en Roni

Club Guy en Roni bieden via hun Facebook-pagina de mogelijkheid een favoriete scène uit een van hun voorstellingen op te geven. Die gaan zij dan opzoeken en online zetten/posten, met commentaar van makers en of dansers.

De lijst wordt regelmatig aangevuld.