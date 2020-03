Vier passagiers cruiseschip aan boord overleden, Brazilië weert buitenlandse reizigers

Volgens Holland America Line zijn er vier artsen en vier verpleegkundigen aan boord. Het zusterschip Rotterdam is gearriveerd met bevoorradingen. Er wordt gewerkt aan een plan om patiënten zonder ziekteverschijnselen over te brengen naar de Rotterdam, aldus het bedrijf.

De MS Zaandam vertrok op 7 maart uit Buenos Aires. Op 15 maart werd aangekondigd dat de reis zou worden beëindigd, maar het schip mocht nergens aanmeren. Een week later kreeg een aantal passagiers last van griepachtige verschijnselen. Daarop zijn maatregelen afgekondigd, waaronder een bevel om in cabines te blijven.

Vier „oudere gasten” zijn aan boord overleden, liet het bedrijf weten in een verklaring op Facebook. Of ze Covid-19 hadden, is niet bekendgemaakt. Onder de opvarenden zijn mensen uit de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het schip, MS Zaandam, dat bezig was aan een Zuid-Amerikaanse cruise, is in afwachting van toestemming om door het Panamakanaal te varen op weg naar Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Panama heeft die doorvaart verboden. Het is onduidelijk hoe lang het schip op zee moet blijven.

Pentagon: Chicago, Michigan, Florida en Louisiana volgende haarden coronavirus

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakt zich op om militaire hulp in te zetten in de stad Chicago en de staten Michigan, Florida en Louisiana bij de bestrijding van het coronavirus. Dat heeft luchtmachtgeneraal John Hyten vrijdag gezegd, meldt Reuters.

Hyten, vicevoorzitter van de Joint Chiefs of Staff, wees de vier plaatsen aan als de volgende haarden waar de epidemie van Covid-19 in de Verenigde Staten uit de hand dreigt te lopen. Militairen helpen al bij de bestrijding van het coronavirus in de staten New York, Californië en Washington, onder meer met het opzetten van noodziekenhuizen.

„Er zijn een aantal plaatsen waar we ons zorgen over maken, en dat zijn Chicago, Michigan, Florida en Louisiana", zei Hyten. „Dat zijn de volgende gebieden waar we naar kijken om naartoe te gaan.”

Het aantal bekende gevallen van Covid-19 in de VS is vrijdag gestegen boven 100.000 - het hoogste aantal ter wereld. Veruit de grootste virushaard is in New York, met ongeveer 45.000 bekende gevallen in die staat en 9.000 in buurstaat New Jersey. Militairen hebben noodziekenhuizen opgezet in New York en Seattle in de staat Washington. Een ziekenhuisschip van de Amerikaanse marine is vrijdag aangekomen in Los Angeles; een tweede is op weg naar New York.

Het ingenieurskorps van het Amerikaanse leger heeft vrijdag laten weten dat het van plan is faciliteiten op te zetten voor 3.000 patiënten met Covid-19 in een conventiecentrum in Chicago.

President Donald Trump heeft vrijdag door middel van een decreet toestemming gegeven om militaire reservisten op te roepen om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.