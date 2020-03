Chansonnière en actrice Liesbeth List (78) overleden

De zangeres en actrice Liesbeth List (78) is woensdag overleden in haar woonplaats Soest. Dat is vrijdag bekendgemaakt op haar Facebookpagina. De Nederlandse chansonnière is bekend van nummers als Heb het leven lief en zong veel vertaalde Jacques Brel-liederen.

In haar carrière won List twee Edisons en een Gouden Harp. Ze werkte onder andere voor het lied Pastorale samen met Ramses Shaffy. List bundelde haar artistieke talenten ook in musicals. Zo vertolkte ze twee keer de rol van de Franse zangeres Edith Piaf, in 1999 in Piaf en tien jaar later nog een keer. Voor beide rollen won ze de Johnny Kraaykamp Musical Award. In 2017 stopte ze met optreden vanwege dementie. Kort daarna werd er een musical over haar leven gemaakt: Liesbeth.



List heeft ook verschillende liedjes gezongen met Frank Boeijen. Zo’n tien dagen voor haar overlijden deelde ze op Facebook het lied De verlaten stad, voor „deze moeilijke tijd”, verwijzend naar de coronacrisis.

List was sinds de jaren tachtig samen met Robert Braaksma, die in 2014 overleed. Het stel laat een dochter na. Waar List aan is overleden, is nog niet bekend. Volgens NOS is ze overleden in haar slaap. List zal in kleine kring worden begraven.