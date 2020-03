Bouw en kabinet onderzoeken versneld uitvoeren infrastructuurprojecten

Vijf organisaties in de bouw voeren „intensief overleg” met het kabinet om niet alleen lopende infrastructuur- en overheidsbouwprojecten tijdens de coronacrisis te laten doorgaan, maar bestaande plannen zelfs te vervroegen.

Rijkswaterstaat kijkt samen met de bouwbranche of het mogelijk is om werk „eventueel naar voren te halen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. „We zijn als kabinet in overleg met de bouw- en technieksector. Het is van groot belang dat er doorgewerkt kan worden, dat alles zoveel mogelijk doorgaat en de orderportefeuille goed gevuld blijft. Uiteraard staan de gezondheid en veiligheid hierbij voorop.”

Veel werkzaamheden kunnen versneld worden uitgevoerd nu overheidsgebouwen nauwelijks worden gebruikt, spoorlijnen minder worden bereden en snelwegen behoorlijk leeg zijn. „Onze oproep is om de hele vervanging- en renovatie-opgave aan wegen, bruggen en spoorlijnen door te laten gaan en zelfs te versnellen”, stelt Carla Moonen, bestuursvoorzitter van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs, een van de vijf partners in het overleg.

RIVM-proof

De bouwers signaleren dat veel werk wordt afgeblazen terwijl dat volgens hen niet nodig is, mits de werkzaamheden „RIVM-proof” worden uitgevoerd. Met name bij woningcorporaties en netbeheerders was sprake van een „overreactie” op de coronacrisis, meent Terpstra. „Veel renovatie en onderhoud ligt stil. Terwijl er wel degelijk achter de voordeur kan worden gewerkt.” Daarvoor is vrijdag een protocol opgesteld, dat voorziet in werken zonder risico’s op besmetting. Terpstra: „Er is in Nederland sprake van een slimme lockdown. Daarbij streven we naar een precair evenwicht tussen veiligheid en bedrijvigheid. Het is een gigantische opgave om te zorgen dat iedereen in de bouwketen daaraan meewerkt.”

Bij 62 procent van de bouwbedrijven is als gevolg van de coronacrisis het werk deels stil gevallen, zo blijkt uit een enquête van branchevereniging Bouwend Nederland waaraan 646 bouwbedrijven meewerkten. Van deze bedrijven verwacht 73 procent minder omzet door de crisis, en 86 procent minder aanvragen voor offertes.

Ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft eveneens een enquête gehouden onder haar leden: 62 procent van de respondenten verwacht tussen nu en twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen. Eén op de drie deelnemende ondernemers verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn dan een jaar geleden, aldus Techniek Nederland.