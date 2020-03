Booking-topman: ‘Ik kan niet zomaar geld gaan uitdelen’

Booking-topman Glenn Fogel is overal bezorgd om, vertelt hij. Zijn studerende dochter die astma heeft – en nu tijdelijk bij hem thuis woont in New York. Zijn schoonouders, tachtigers, die al een week de deur niet uitkomen en alleen contact hebben met de maaltijdbezorger. „Dat kan niet goed zijn”, zegt Fogel via videoverbinding, in zijn eerste interview sinds het coronavirus zich wereldwijd verspreidde.

En hij maakt zich zorgen over zijn bedrijf: reissite Booking.com, momenteel één van de hardst getroffen multinationals in de coronacrisis. Het van oorsprong Nederlandse techbedrijf kwam in 2005 in Amerikaanse handen. De Amerikaan Fogel (58 jaar) is er sinds negen maanden de hoogste baas.

Hoe gaat het?

„Het is een donkere, donkere tijd. Zo veel mensen die zo veel verliezen – en we zitten pas aan het begin. Ik ben heel, heel bedroefd.”

Hoe zien uw dagen er nu uit?

„Ik word om 6 uur wakker. Dan doe ik fitness in mijn kamer, elke ochtend. Daarna is het video calls tot heel laat in de avond. Als ik naar bed ga staan ze in Azië weer op. Het is een vol schema.”

‘Het gaat slechter voor het beter gaat’, schreef u in een brief aan uw werknemers...

„Als ik me zorgen maak denk ik: dit gaat ook weer stoppen. We hebben eerder pandemieën meegemaakt en daar zijn we ook weer uitgekomen. Mensen gaan weer reizen.”

Booking liet een maand geleden aan investeerders weten dat het aantal boekingen in het eerste kwartaal van dit jaar door het coronavirus met 5 tot 10 procent zou teruglopen. Tien dagen later moest het bedrijf dit al herzien. „Toen Italië achteruit ging, realiseerden we ons: dit gaat niet goed”, zegt Fogel. Nu zegt Booking geen voorspellingen meer te doen over de impact die het virus gaat hebben.

Hoe hard gaat de klap zijn?

„Op de langere termijn gaan we het redden. Maar veel anderen gaan het heel moeilijk krijgen. De hotels, de autoverhuurders, dat gaat om honderden miljoenen banen. Wat we nu nodig hebben: overheden die de reisbranche steunen.”

Gaat Booking zelf hulp accepteren?

„We gaan bekijken wat de hulp inhoudt en onder welke voorwaarden die wordt gegeven. Sommige hulp blijkt niet zo nuttig als je het beter bekijkt.”

Maar hulp voor jullie werknemers?

„Absoluut. Dat zou heel mooi zijn.”

Wat gaat Booking zelf doen om hotels en restaurants in de problemen te helpen?

Fogel zucht diep. „Wat kúnnen we doen? Er zijn geen klanten. Mensen kunnen hun huis niet uit. Om eerlijk te zijn: we kunnen niet zo veel doen. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is: hoe bescherm ik mijn mensen? We zullen praten met overheden en lobbyen: jullie moeten de hotels nu helpen. En dan, als de zon weer schijnt, zullen we de hotels helpen om de klanten weer terug te laten komen. Maar nu... het is zo verdrietig.”

Veel hotels zullen failliet gaan.

„Ik was hiervoor bankier [bij zakenbank Morgan Stanley] en werkte met luchtvaartmaatschappijen die failliet gingen. Eigenaren veranderden, maar vliegtuigen bleven vliegen. Zo zal het met hotels ook gaan. Er is geen aardbeving geweest, hè? De eigenaren veranderen, maar de gebouwen blijven staan. Tenminste, als overheden doen wat ze moeten doen.”

Koninklijke Horeca Nederland wil dat jullie commissies verlagen.

„Dat is een interessante. We verplichten niemand onze site te gebruiken. Je zegt: verlaag commissies. Ik heb een ander idee: verlaag je prijzen.”

U suggereert dat hotels nu hun prijzen moeten verlagen?

„Precies.”

Moederbedrijf Booking Holdings had op 31 december vorig jaar 6,3 miljard dollar (5,7 miljard euro) aan contant geld op de balans staan, blijkt uit het jaarverslag. Daar staat een schuld van 7,6 miljard dollar tegenover: in juni moet het bedrijf een miljard dollar aan obligatieschuld aflossen. Ook heeft Booking een kredietfaciliteit bij de bank van 2 miljard, die het bedrijf eind vorig jaar nog niet had gebruikt.

U heeft miljarden aan cash op de balans staan.

„Wacht eens even, vergeet je niet hoeveel schuld we hebben? Kijk goed naar onze balans: hoeveel cash we echt hebben. Dat kun je zelf uitrekenen. We moeten geld besparen, en daar is een reden voor. Denk maar niet dat ik zomaar geld kan uitdelen. Ik ben de Kerstman niet.”

U en de rest van de bedrijfstop zien af van salaris de komende tijd. Waarom?

„We moeten echt elke dollar besparen nu waar het kan. Het is ongepast om te bezuinigingen als je zelf een groot salaris verdient.”

Booking.com heeft in Nederland vijfduizend werknemers. Moeten zij vrezen voor hun baan?

„Iedereen die kranten leest weet: er staan banen op het spel. Hotelketens Marriot en Hyatt kondigen ontslagen aan, vliegmaatschappijen hebben het zwaar. We weten niet hoe het verder gaat, dus we kunnen nu niks beloven. Behalve dat ik beloof dat mijn werknemers mijn eerste prioriteit zijn.”

Had Booking.com een scenario klaarliggen hoe met deze situatie om te gaan?

„Ja. We hebben Sars meegemaakt, en H1N1 in 2009. Zika heeft reizen enorm beïnvloed. We zijn bekend met virussen, maar ik zal eerlijk zijn: op zoiets als dit kun je niet anticiperen.”

U heeft deze baan nu negen maanden. Dan gebeurt er dit. Hoe gaat u daarmee om?

„Bokser Mike Tyson zei ooit: everybody has a plan until they get punched in the mouth. Dit virus is die klap. De wereld verandert nu, dat vergt aanpassingsvermogen. Dat hoort bij leiding geven.”

Denkt u dat mensen weer gewoon gaan reizen zoals ze altijd deden? Als dit over is?

„We gaan weer reizen. En ja, dat zal vast anders zijn. Misschien eerst alleen in eigen land. Er zullen meer checks en restricties zijn. Maar we gaan weer terugkomen. Er gaat weer een jaar zijn dat Booking.com een nieuw record gaat breken. Is dat 2022, 2023, 2021? Ik weet het niet.”

M.m.v. Menno Tamminga

KHN ‘We hebben nú hulp nodig’ Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep deze week sites als Booking.com op de branche te helpen. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaars hebben de platforms echter „geen enkele hand uitgestoken”. „Waarom toon je je niet solidair om de sector te helpen opbouwen door nu een lagere commissie te hanteren?”, zegt Beljaars. „Hoe kun je je in deze tijd met miljardenwinsten nu niet solidair tonen met ons?” Op de hulp die Booking-topman Glenn Fogel aanbiedt als de crisis voorbij is zitten hotels nu niet te wachten, zegt Beljaars. „Dat is wel makkelijk, als het weer goed gaat dan gaan we weer helpen. Bedrijven hebben nú hulp nodig. We hebben veel aan de platforms te danken, maar laten we eerlijk zijn: zonder hotels heeft Booking niks te verkopen.”