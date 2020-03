Bob Dylan (78) brengt nieuwe song uit

Voor het eerst in acht jaar heeft Bob Dylan een nieuwe song uitgebracht. Het gaat om een bijna 17 minuten durend lied over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy, dat ‘Murder Most Foul’ heet. De 78-jarige Amerikaanse zanger deelde het lied vrijdagmorgen per tweet met zijn fans.

In het bericht schreef de recente Nobelprijswinnaar: „Groeten aan mijn fans en volgers en met dank voor al jullie steun en loyaliteit door de jaren heen. Dit is een niet eerder uitgebracht nummer dat we een tijdje geleden hebben opgenomen en dat je misschien interessant vindt. Blijf veilig, blijf oplettend en moge God met je zijn.”

Begeleid door piano en een viool praatzingt Dylan met zijn gruizige stem over de moord op Kennedy, in Dallas in 1963. „Ze bliezen de hersens van de koning uit / duizenden keken thuis en zagen alles”.

Gaandeweg lijkt Dylan in het nummer ook commentaar te geven op de huidige Amerikaanse politiek: „Op de dag dat ze hem vermoordden, zei iemand tegen mij: ‘Zoon, de tijd van de antichrist is nog maar net begonnen.’/ Ik zei: ‘De ziel van een natie is weggerukt en begint langzaam in verval te raken.’

In het nummer maakt Dylan vele verwijzingen naar de (pop)muziek. Van The Beatles’ ‘I Want To Hold Your Hand’ en Billy Joel’s ‘Only The Good Die Young’ tot Stevie Nicks, Nat King Cole, Stan Getz, Charlie Parker en Cole Porter’s ‘Anything Goes’.

‘Murder Most Foul’ is het langste nummer dat Dylan ooit heeft uitgebracht. Of het een voorbode is van een nieuw album is onduidelijk. Tempest was in 2012 zijn laatste album met nieuw materiaal. Sindsdien bracht Dylan alleen albums uit met vertolkingen van Sinatra-songs en archiefmateriaal, zijn Bootleg-serie.