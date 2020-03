Het is de avond na een dag die anders stralend was geweest. De straten rond het Binnenhof, Noordeinde en Voorhout zijn stiller dan bij een voetbalfinale. Alleen voor sommige restaurants staan mensen op de stoep, of liever: figuurtjes met kubussen op hun rug, veelal oranje.

Voorovergebogen suizen ze langs op hun fietsen en maken ze de lanen en wegen pas werkelijk leeg. Je hoort de losse klinkers roffelen onder hun rubberbanden. Elk afzonderlijk geluid draagt ver. De slag van een trambel. Vogeltjes.

Dan beginnen ineens de kerkklokken tegen elkaar op te beieren, uit alle richtingen, in de heldere schemerlucht. Er is niemand die onbewogen blijft. Kopergerinkel van de Kloosterkerk, de doffe slagen erachter, van de Maria Sterre ter Zee, en uit de verte vibreert statig het brons van de Grote Kerk.

Aan de voet daarvan tref ik een wachtrij aan voor een vrachtwagen, ook al knaloranje. Het Leger des Heils deelt maaltijden uit, die elke dakloze op afstand nuttigt, in een hoekje weggedoken.

In de Oude Molstraat tingelt het klokje van het Willibrordushuis. Een kubusfietser zoeft me voorbij en laat een geur van verse pizza achter.

‘Klokken voor hoop en troost’ heet dit initiatief, dat past in de toename van religiositeit die nu onvermijdelijk is. En omdat het me onmiskenbaar geraakt heeft, twijfelde ik of ik moest schrijven wat ik van plan was te schrijven, in deze liberale krant.

Dat zelfs crisismaatregelen een oud-Hollands recept volgen: één beginsel met tig uitzonderingen. Geen samenscholingen, behalve a, b, c, en d: „samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen)”.

Daarmee stelt onze neutrale overheid dat religie en levensbeschouwing waardevoller zijn dan onderwijs, cultuur, horeca, werk, sport en al die andere groepsactiviteiten.

Of mag ik soms nog wel een levensbeschouwelijke wijnproeverij organiseren voor zesentwintig man en een strijkkwartet? Een vrijmetselaarsbarbecue? Een Orfisch bacchanaal (met gepaste afstanden)? Bij Juno! Laat in een tijd waarin al zoveel onzeker is tenminste helderheid bestaan over wat helder kan zijn. Geen spirituele uitzonderingen. Zoiets wilde ik schrijven, maar ik merkte ook hoe religie kracht gaf.

Toen ik langs de gesloten theaters fietste – Korzo, Schouwburg, Rabarber – en langs de gesloten musea – Mauritshuis, OnzeAmbassade – begreep ik het. Ik had dat klokgebeier ervaren als een concert: de stilte vooraf, de magie tijdens, het veranderend zijn na afloop. Ik stond voor een doek van Breitner toen het persalarm piepte voor de eerste Nederlandse coronadode.

De kunsten zijn mijn religie. Soms verbeeld ik me het applaus als ooit het eerste doek weer op gaat. Vaker vraag ik me af wat er nog van over zal zijn, straks, aan de overkant van de grote stilte.

