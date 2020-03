Belastingdienst werkte met ‘minimale opbrengst’ bij opsporing fraude

De Nederlandse Belastingdienst heeft van 2013 tot 2019 gewerkt met een ‘minimale opbrengst’ die opgehaald moest worden bij het opsporen van fraude. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. Als de doelstelling niet werd gehaald, ging de Belastingdienst op zoek naar meer potentiële fraudeurs.

In 2013 besloot het kabinet fraude harder aan te pakken. De Belastingdienst nam hiervoor nieuw personeel aan en investeerde in computersystemen. Deze investeringen moesten terugverdiend worden met de extra opbrengsten die uit opgespoorde fraude moesten komen. Binnen de organisatie werd dit ‘business case Fraude’ genoemd, schrijft Trouw.

‘Hogere opbrengst’

Zo blijkt uit managementverslagen in handen van de krant dat in de zomer van 2018 de minimale opbrengst van 25 miljoen euro niet werd gehaald. De Belastingdienst besloot vervolgens bij tweeduizend extra toeslaggerechtigden strenger te controleren, om „een hogere opbrengst te genereren”.

De commissie-Donner, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, waarschuwde in haar eindverslag dat deze aanpak neerkwam op een „vorm van morele corruptie”. De overheid zou er daarmee „institutioneel belang bij” hebben dat „zoveel mogelijk uitkeringen of toeslagen worden gekort”, waardoor publieke belangen „automatisch in de knel” komen te zitten.

Een woordvoerder van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66), die verantwoordelijk is voor toeslagen, bevestigt tegenover Trouw dat de Belastingdienst vorig jaar met deze aanpak is opgehouden. „Een bedrag aan fraude binnenhalen kan nooit de doelstelling van Toeslagen zijn”, zegt de woordvoerder. „De kern moet zijn dat mensen die er recht op hebben toeslagen krijgen, dat je onbedoelde fouten door aanvragers moet voorkomen en fraude moet bestrijden, zonder een vooraf bepaalde financiële doelstelling.”

