Politie enthousiast over nieuwe baas Van Essen

Een verstandige keuze voor stabiliteit, en veel ervaring. Dat is de reactie die vaak valt op te tekenen op het nieuws dat Henk van Essen, nu plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, met ingang van 1 mei Erik Akerboom opvolgt als hoogste baas. Zijn benoeming is vrijdagmiddag door de ministerraad bekrachtigd.

Van Essen (59) is al zijn hele professionele leven politieman. Hij was eerder korpschef in de gemeente Den Haag en zit sinds 2013 in de korpsleiding. Hij is een boezemvriend van Frank Paauw, die een jaar geleden werd aangesteld als eenheidschef in Amsterdam. Ze begonnen allebei hun carrière bij de gemeentepolitie in Den Haag en hadden in dat korps vanaf 2007 samen een paar jaar de leiding.

Pauw noemt Van Essen „een vakman met een goed relativerend vermogen en met een verbindende stijl”. Paauw zegt dat Van Essen ook „een prettig mens is met gevoel voor humor”.

‘Een harde werker’

Ook Oscar Dros, eenheidschef van de grootste politieregio Oost-Nederland, reageert enthousiast op de aanstelling van Van Essen: „Het korps heeft in deze fase behoefte aan continuïteit en stabiliteit. Van Essen is de juiste man op het juiste moment.” Jan Struijs, voorzitter van de grootste politievakbond NPB, omschrijft Van Essen als „een harde werker die zich erg verbonden voelt met de politiemensen en het vak. Van Essen is een toegankelijke pragmaticus.” Een voordeel van zijn benoeming is dat „de winkel open kan blijven en dat is nodig met zware jaren voor de boeg”.

Voortijdige overstap

Van Essen volgt Akerboom op die begin dit jaar plotseling bekendmaakte dat hij liever aan de slag gaat bij de AIVD. Net als de eerste korpschef van de Nationale Politie, Gerard Bouman, stapte Akerboom voortijdig op. Binnen de politie bestaat de vrees dat de functie van baas bij de grootste werkgever van Nederland, ruim zestigduizend mensen, eigenlijk een te zware functie is. Oscar Dros zegt dat het goed zou zijn na te denken over een constructie waarbij meer verantwoordelijkheden worden gedeeld met de chefs van de elf eenheden van de nationale politie. Om de werklast te verdelen.

De Centrale Ondernemingsraad van de politie is ook blij met de benoeming van Van Essen. „De aanstelling zorgt voor continuïteit van de ingezette koers”, zegt voorzitter Rob den Besten.

Menselijke maat

Van Essen zegt als politiebaas „verder te bouwen aan een korps waarin de menselijke maat en professionaliteit centraal staan. Een korps waarin collega’s zich veilig kunnen voelen om te zijn wie ze zijn.”

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zegt dat voor Van Essen als korpschef is gekozen omdat hij zeer ervaren is. Belangrijke klussen voor Van Essen worden volgens de bewindsman de vervanging van vele ervaren politiemensen die de komende jaren gaan uitstromen en het aanpakken van ondermijnende en digitale criminaliteit.